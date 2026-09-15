Si necesita enviar un documento por correo, WhatsApp o cualquier otra plataforma, no siempre es necesario tener un escáner en casa. El celular puede convertirse en una herramienta para digitalizar documentos y guardarlos en PDF, siempre que se utilicen correctamente las funciones que ya ofrecen algunos dispositivos.

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En el caso del iPhone, Apple permite escanear documentos directamente desde aplicaciones como Notas y Archivos, por lo que no es necesario instalar una aplicación externa para hacerlo. El sistema puede detectar los bordes de la hoja, corregir el encuadre y reunir varias páginas en un mismo documento.

En Android, las posibilidades dependen del fabricante y del modelo. Por ejemplo, los teléfonos Pixel tienen una función para escanear documentos desde la aplicación Cámara, mientras que Google Drive también ofrece una herramienta para digitalizar documentos desde el celular y guardarlos como PDF.

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Cómo escanear un documento en un iPhone sin descargar aplicaciones

Una de las formas más sencillas de hacerlo en un iPhone es mediante Notas, aplicación que viene integrada en el dispositivo.

El procedimiento es el siguiente:

Abra la aplicación Notas. Cree una nota nueva o entre en una que ya tenga. Toque el botón de archivos adjuntos. Seleccione Escanear documentos. Coloque el documento frente a la cámara. Mantenga el iPhone quieto para que detecte los bordes de la hoja. El teléfono puede realizar la captura automáticamente cuando identifica el documento. Si lo prefiere, también puede hacer la captura manualmente. Revise las esquinas y ajústelas si es necesario. Toque Conservar y continúe con las demás páginas si el documento tiene varias. Al terminar, toque OK.

Apple señala que el documento escaneado se guarda como archivo PDF dentro de la nota. Además, en las versiones actuales del sistema se pueden utilizar opciones como el flash o filtros de imagen durante el proceso.

Otra forma de escanear documentos en iPhone

También se puede hacer directamente desde la aplicación Archivos.

Hay que abrir Archivos, tocar el botón Más, seleccionar Escanear documentos y colocar la hoja frente a la cámara. El procedimiento permite capturar las páginas, ajustar las esquinas y añadir más documentos antes de guardarlos en la ubicación elegida.

Esta opción puede resultar especialmente útil cuando el objetivo es tener el documento directamente entre los archivos del teléfono, en lugar de dejarlo dentro de una nota.

Cómo escanear documentos en Android sin instalar un escáner externo

En Android no existe un único procedimiento que funcione exactamente igual en todos los celulares, debido a que los fabricantes pueden incorporar diferentes aplicaciones y herramientas.

Sin embargo, Google Drive ofrece una alternativa para escanear documentos desde dispositivos Android.

El procedimiento indicado por Google es:

Abra Google Drive. Toque el botón de la cámara ubicado en la parte inferior derecha. Apunte la cámara hacia el documento. El sistema mostrará una línea azul para delimitar el área que se va a recortar. Tome la fotografía. Revise el resultado. Utilice Recortar y girar si necesita modificar el encuadre. Desde Filtro puede ajustar los colores o convertir el documento a escala de grises. La opción Borrar permite eliminar manchas, dedos y otros elementos. Si hay más páginas, puede agregarlas al mismo documento. Finalmente, seleccione si quiere guardarlo como PDF o JPG y toque Guardar.

Google también permite utilizar un acceso directo de escaneo mediante el widget correspondiente de Drive, aunque esto depende de la configuración y disponibilidad del dispositivo.

Algunos Android tienen el escáner directamente en la cámara

No todos los usuarios de Android necesitan entrar a Drive.

Google explica que los Pixel pueden detectar un documento directamente desde la aplicación Cámara. Al enfocar la hoja, puede aparecer la opción “Escanear documento”; después, el usuario puede seguir las indicaciones para digitalizarlo y guardarlo, descargarlo o compartirlo.

Por eso, en otros teléfonos Android vale la pena revisar primero la aplicación de cámara y buscar opciones relacionadas con documentos o escaneo, aunque la disponibilidad y los pasos pueden cambiar según el fabricante y el modelo.

Cómo escanear un documento para que se vea realmente bien

Utilizar el modo de escaneo es solamente una parte del proceso. La calidad final también depende de cómo se coloque el teléfono y de las condiciones en las que se haga la captura.

Coloque el documento sobre una superficie plana

Lo mejor es poner la hoja completamente extendida sobre una mesa o superficie estable. Si el papel está doblado, arrugado o sostenido con una mano, será más difícil conseguir un resultado uniforme.

Mantenga el celular lo más paralelo posible

Uno de los errores más habituales consiste en tomar la fotografía desde un ángulo demasiado inclinado. Procure colocar el teléfono directamente encima del documento para que la cámara quede lo más perpendicular posible a la hoja.

Esto facilita que los bordes sean detectados correctamente y evita que el texto quede deformado por la perspectiva.

Busque buena iluminación

La hoja debe estar suficientemente iluminada para que las letras puedan distinguirse con claridad. También conviene evitar sombras del propio teléfono o de las manos sobre el documento.

Si hay una luz muy fuerte directamente sobre el papel, puede aparecer un reflejo que dificulte la lectura.

Limpie el lente de la cámara

Antes de escanear, pase suavemente un paño limpio por el lente. Una pequeña cantidad de grasa o suciedad puede hacer que las letras se vean menos definidas, incluso cuando el documento está correctamente encuadrado.

No recorte información importante

Después de realizar la captura, revise las cuatro esquinas. El documento debe incluir toda la información necesaria: números, firmas, fechas, sellos, códigos y cualquier texto ubicado cerca de los bordes.

En iPhone, por ejemplo, Apple permite ajustar las esquinas después de realizar la captura.

Revise las letras pequeñas antes de enviar el archivo

Este paso puede evitar muchos problemas. Después de guardar el documento, haga zoom sobre las partes que tengan información pequeña.

Revise especialmente:

Números de identificación.

Fechas.

Números de cuenta.

Firmas.

Direcciones.

Correos electrónicos.

Códigos.

Valores y cifras.

Sellos o información ubicada en los extremos de la hoja.

Si alguna parte está borrosa, es mejor volver a escanearla.

¿Es mejor escanear o simplemente tomar una foto?

Para enviar un documento, la función de escaneo suele ser más práctica que tomar una fotografía normal, porque está diseñada para identificar la página y permite realizar ajustes específicos sobre ella.

En iPhone, el sistema detecta los bordes del documento y permite ajustar las esquinas; además, las páginas pueden reunirse en un único PDF.

Google Drive ofrece herramientas similares para ajustar el área, modificar el color, eliminar manchas y añadir páginas antes de guardar el resultado.

Una fotografía convencional puede servir para salir del paso, pero si el objetivo es enviar un documento formal en PDF, utilizar el escáner integrado resulta más conveniente.

Un método sencillo para obtener un buen escaneo

Si necesita digitalizar un documento rápidamente, puede seguir esta lista:

Ponga la hoja sobre una superficie plana. Busque un lugar con buena iluminación. Limpie el lente de la cámara. Abra la función de escaneo de su celular. Mantenga el teléfono encima del documento. Espere a que detecte los bordes. Capture la página. Revise las esquinas y el recorte. Añada las demás páginas si las hay. Guarde el resultado como PDF cuando esa opción esté disponible. Amplíe el documento y compruebe que las letras pequeñas se lean. Solo después envíelo o compártalo.

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