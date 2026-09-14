Por: El Espectador

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La cancelación de ruido es una tecnología diseñada para reducir o eliminar los sonidos provenientes del entorno cuando se usan audífonos. Según la información proporcionada por El Espectador, esta herramienta tiene como principal objetivo aislar a la persona de los ruidos externos mientras hace uso de estos dispositivos, aportando una experiencia auditiva mucho más envolvente, aunque existen diferencias relevantes entre los tipos de cancelación disponibles en el mercado.

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Existen dos modalidades principales de cancelación de ruido: activa y pasiva. La cancelación activa de ruido, conocida por sus siglas en inglés ANC (Active Noise Cancelling), es un sistema avanzado que utiliza micrófonos instalados en los audífonos para captar los sonidos externos. Posteriormente, un pequeño procesador genera ondas de sonido invertidas con el fin de neutralizar casi por completo estos ruidos. Gracias a esta tecnología, quienes usan audífonos con ANC pueden aislarse incluso de ruidos intensos, como el de una turbina de avión o el viento. Sin embargo, esta sofisticación tecnológica impacta directamente en el precio del producto, como sucede con modelos como JBL Live 780NC, Sony WH-1000XM4C, JBL Tour Pro 3, Sony WH-1000XM6, JBL Tune 780NC y Sony WH-CH720N, todos equipados con ANC con precios que varían según las capacidades y características.

Por otro lado, la cancelación pasiva de ruido, conocida como PNC (Passive Noise Cancelling), utiliza materiales físicos, como almohadillas o gomas de silicona, para ejercer una barrera natural entre el ambiente y el oído humano. No recurre a procesadores ni genera ondas adicionales, lo que lo convierte en un método más accesible y menos costoso. Sin embargo, su efectividad es limitada, principalmente porque depende de la calidad y el ajuste de los componentes físicos.

A pesar de sus ventajas, ambos métodos conllevan riesgos para la salud auditiva si se usan de manera prolongada o indebida. El uso de la cancelación activa de ruido, sobre todo en exteriores o actividades como caminar, correr o conducir, puede significar un peligro por la disminución de la percepción del entorno. Por tal razón, fabricantes de audífonos incluyen modos "ambiente" que permiten cierto flujo de ruido externo, favoreciendo la seguridad del usuario.

¿Cuál es la diferencia entre cancelación activa de ruido (ANC) y pasiva (PNC) en audífonos?

La principal diferencia radica en el funcionamiento y la eficacia. La cancelación activa de ruido (ANC) utiliza micrófonos y procesadores electrónicos para identificar el ruido ambiental y generar ondas opuestas que lo eliminan, lo que incrementa su aislamiento y precio. En cambio, la cancelación pasiva (PNC) se apoya en componentes físicos como almohadillas, por lo que es más accesible pero menos eficaz en entornos muy ruidosos.

¿Qué riesgos existen al usar audífonos con cancelación activa de ruido en exteriores?

El principal riesgo es que la persona deje de percibir sonidos importantes del entorno, lo que puede provocar accidentes al caminar, correr o conducir, ya que el usuario podría no notar alertas o señales de peligro. Fabricantes aconsejan emplear modos "ambiente" para permitir la entrada controlada de algunos sonidos cuando se usa la tecnología en espacios públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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