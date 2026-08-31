Spotify estaría preparando un cambio importante en una de sus funciones para escuchar música con amigos. La plataforma trabaja en la posibilidad de que los usuarios con cuentas gratuitas puedan crear y ser anfitriones de una sesión Jam, una característica que actualmente requiere una suscripción ‘Premium’.

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Así lo recogió El Español, que explicó que, con el análisis hecho sobre el código interno de la versión 9.1.82.19 de Spotify para Android, la compañía estaría preparando modificaciones que permitirían a los usuarios de Spotify Free organizar sus propias sesiones colaborativas.

Sin embargo, hay una precisión importante: Spotify todavía no ha anunciado oficialmente que esta función vaya a llegar a todos los usuarios gratuitos. Los cambios encontrados en el código muestran que la compañía estaría trabajando en esta posibilidad, pero la versión definitiva podría tener modificaciones o incluso no llegar a desplegarse de manera general.

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¿Qué es una Jam de Spotify?

Jam es una función que permite que varias personas escuchen música juntas y colaboren en una misma sesión. Los integrantes pueden aportar canciones a la cola y participar en el control de la reproducción, por lo que resulta especialmente útil en reuniones, fiestas, viajes o encuentros con amigos.

Actualmente, Spotify establece que es necesario tener ‘Premium’ para iniciar y organizar una Jam. Los usuarios con cuentas gratuitas sí pueden participar en determinadas Jams organizadas por usuarios ‘Premium’ cuando están físicamente cerca del anfitrión. Para participar de forma remota se necesita ‘Premium’.

Usuarios gratis podrían crear sus propias Jams

De acuerdo con los indicios encontrados en la aplicación, una persona con Spotify Free podría convertirse en el anfitrión de una Jam sin necesidad de pagar una suscripción.

Pero tener la posibilidad de crear la sesión no significaría disfrutar de todas las ventajas que actualmente ofrece una cuenta Premium.

Según lo reportado por El Español, cuando una Jam sea organizada por un usuario gratuito, las restricciones correspondientes al plan ‘Free’ podrían aplicarse a todos los participantes de la sesión, incluso si alguno de ellos tiene una cuenta ‘Premium’.

Esto supondría diferencias importantes frente a una Jam organizada por un usuario de pago.

Estas serían las limitaciones

Una de las principales restricciones estaría relacionada con la reproducción. En una Jam organizada desde una cuenta gratuita, la música se reproduciría principalmente bajo el sistema aleatorio de Spotify.

También habría un límite en la cantidad de veces que se pueden saltar canciones, mientras que los participantes no tendrían la misma libertad para añadir canciones a la cola.

Además, el anfitrión que utilice una cuenta gratuita podría recibir anuncios publicitarios durante la sesión, una de las características habituales de la modalidad sin suscripción.

Por el contrario, una Jam organizada por una cuenta ‘Premium’ mantendría las ventajas asociadas al servicio de pago, como un mayor control sobre la reproducción, ausencia de publicidad y saltos ilimitados.

En otras palabras, Spotify podría permitir que cualquier usuario organice una Jam, pero manteniendo diferencias importantes entre quienes pagan por el servicio y quienes utilizan la versión gratuita.

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