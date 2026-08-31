Si el equipo tecnológico es utilizado para servicios relacionados con IIS o si la carpeta fue creada por una actualización de seguridad del sistema operativo, es importante mantener dicha carpeta en el sistema.

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Inetpub está asociada principalmente con Internet Information Services (IIS), la plataforma de Microsoft utilizada para alojar sitios web, aplicaciones y servicios web en Windows. Dentro de esta estructura pueden existir directorios destinados al contenido de páginas web, archivos temporales y registros de actividad.

De hecho, la documentación oficial de Microsoft explica que, durante la instalación de IIS, se crea un sitio web predeterminado cuyo contenido se encuentra en \Inetpub\Wwwroot. Además, la configuración predeterminada de IIS utiliza rutas dentro de inetpub para almacenar registros de los sitios web.

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¿Qué pasa si se elimina?

El riesgo depende de la función que esté cumpliendo la carpeta en ese computador. Si el equipo tiene IIS configurado y inetpub contiene el contenido de uno o varios sitios web, eliminarla puede provocar que esos sitios dejen de funcionar.

Microsoft señala, por ejemplo, que el sitio web predeterminado de IIS utiliza C:\inetpub\wwwroot como directorio físico. También existen configuraciones que apuntan a C:\inetpub\logs\LogFiles para almacenar los registros de actividad del servidor.

Por eso, borrar la carpeta manualmente puede hacer que IIS no encuentre los archivos que necesita para entregar una página o aplicación. En el caso de sitios o aplicaciones configurados específicamente para utilizar esas rutas, el problema puede ser directamente la pérdida de acceso a su contenido.

También hay otro elemento importante: los registros de IIS pueden ser útiles para diagnosticar problemas de funcionamiento. Microsoft explica que los registros permiten analizar solicitudes y problemas relacionados con el comportamiento de los sitios y, por defecto, se almacenan dentro de inetpub.

Pero hay una razón adicional para no borrarla

La situación cambió para algunos usuarios de Windows a partir de una actualización de seguridad de Microsoft.

Según información publicada en Microsoft Learn, determinadas versiones de Windows comenzaron a crear la carpeta %systemdrive%\inetpub incluso cuando IIS no está activo. En ese escenario, Microsoft indica que la carpeta no debe eliminarse, ya que forma parte de cambios destinados a incrementar la protección del sistema.

Este punto es especialmente importante porque significa que encontrar una carpeta inetpub en C:\ no necesariamente quiere decir que el usuario haya instalado o utilice un servidor web.

En una respuesta publicada en Microsoft Q&A, también se recoge la recomendación de no eliminar ni cambiar de nombre la carpeta creada tras esas actualizaciones.

Por esa razón, simplemente ver C:\inetpub y asumir que se trata de archivos innecesarios puede llevar a una conclusión equivocada.

¿La carpeta es un virus?

No. La existencia de inetpub por sí sola no indica que el computador tenga un virus. Se trata de una estructura legítima relacionada con tecnologías de Microsoft. En equipos que utilizan IIS puede contener el contenido de sitios web y registros del servidor. Y en determinados sistemas actualizados recientemente, puede aparecer incluso cuando el usuario no utiliza IIS.

Tampoco hay que confundir esta carpeta con una amenaza de seguridad. Su presencia no significa que alguien haya instalado un servidor web malicioso en el computador.

Por eso, antes de eliminarla, lo recomendable es identificar por qué existe en ese computador y qué contiene. En caso de que haya sido creada por una actualización de Windows, lo mejor es dejarla intacta.

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