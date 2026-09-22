El próximo jueves, 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche, Atlético Nacional recibirá a Millonarios en un compromiso correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay, un juego muy llamativo entre dos equipos con mucha historia, hinchada y demás.

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Sin embargo, esta edición en particular tiene un condimento mucho más especial y es que enfrenta a dos de los jugadores más importantes de los últimos años en la Selección Colombia como lo son James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

Ahora, esto se podría ver afectado debido al estado de salud del ’23’, quien, según informó el técnico de Nacional, Lucas González, no se ha venido sintiendo bien en los últimos días, especialmente luego de ese compromiso contra Llaneros que perdió el cuadro antioqueño por 2-0.

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Qué tiene James Rodríguez

En diálogo con Blu Radio, al técnico del cuadro antioqueño le preguntaron que si en ese compromiso contra el ‘Embajador’ podría tener su primera titularidad, a lo que dijo: “Alguna duda hay todavía. Lo importante es… en el último partido terminó un poco incómodo, la verdad. Incómodo desde el punto de vista de salud, digamos, no sé si fue un virus o algo así. Hoy no ha entrenado al 100 % con nosotros”.

Y agregó: “Pero se siente bien, dice que está cómodo para jugar, pero esperaremos a ver cómo amanece mañana. Si sentimos que está bien seguramente lo veremos desde el inicio“.

De esta manera, se evaluará al futbolista hasta antes del compromiso contra Millonarios para determinar cómo está de salud y así ver si es titular o suplente en ese importante encuentro.

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Cómo va Nacional en la Liga BetPlay

Cabe recordar que pese a esa derrota con Llaneros, Nacional está en una muy buena posición en el campeonato, pues suma 18 puntos en apenas ocho encuentros jugados y está en la tercera posición por detrás del América de Cali y Millonarios.

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