La Selección Colombia Femenina Sub-20 tiene a todo el país ilusionado debido a la semifinal que se jugará este miércoles, 23 de septiembre, frente a Corea del Norte en el campeonato que se está jugando en Polonia, pues es la segunda vez en la historia que se alcanza esta fase y hay fe con que se pueda llegar a la final.

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Y es que el combinado nacional consiguió un importante triunfo el pasado domingo cuando derrotó a Nigeria en los cuartos de final por 1-0 gracias al gol de Valerin Loboa.

Sin embargo, lo que nadie vio fue que la asistencia la hizo la jugadora Isabel Weiner, quien ha representado de la mejor manera al combinado ‘Tricolor’, incluso sin saber una sola palabra en español, más allá del himno nacional.

Quién es Isabel Weiner

Isabel Weiner es una futbolista de 19 años de edad que nació el 6 de febrero de 2007 en Nueva York, ciudad de la que es su padre. Sin embargo, su madre nació en Cartago y por eso fue elegida para representar al combinado nacional en este importante campeonato internacional.

“Cuando juego con este equipo siento el mismo honor que todos los demás y ya sabes, cuando me pongo la camiseta canto el himno nacional y siento el mismo amor por Colombia”, dijo la jugadora, en inglés, en diálogo con Gol Caracol.

Actualmente juega en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y esa experiencia le ha permitido ser más física, pensar más con el balón y por eso es que ha destacado en esta Copa del Mundo.

Sin embargo, más allá del lugar donde vive, agregó que igual es emocionante estar en el combinado nacional porque todas sus compañeras le inculcan ese amor por el equipo y el país.

“Creo que algo increíble de todos los colombianos es el orgullo y amor que sienten por su país y cuando tengo la oportunidad de venir aquí y estar rodeada de tantas personas orgullosas de donde son es algo maravilloso”

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Esta jugadora ha sido titular en los cinco compromisos que ha disputado el combinado nacional, siendo una de las inamovibles del técnico Paniagua. Ahora, con su experiencia, espera destacar en el compromiso contra Corea del Norte en la semifinal de la Copa del Mundo, un partido que se jugará este miércoles, 23 de septiembre, a partir de las 11:30 de la mañana, hora colombiana.

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