Por: CENET

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Sencia, operador responsable del estadio Nemesio Camacho de Bogotá, comunicó a la ciudadanía información relevante acerca de la programación de eventos deportivos y culturales que se han desarrollado en este escenario durante 2026, así como las actividades que están previstas entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre. La entidad aseguró que el fútbol ha ocupado un lugar central en la agenda del estadio en lo que va del año. Según Sencia, "el fútbol ha sido protagonista de la programación del Estadio Nemesio Camacho durante 2026". Hasta la fecha se han realizado 53 partidos, abarcando encuentros de clubes como Independiente Santa Fe (26 partidos), Millonarios FC (22 partidos), además de enfrentamientos de la Selección Colombia, Fortaleza FC, Leyendas del Fútbol, Tigres FC y el Internacional de Bogotá. Además, se han organizado cinco eventos enfocados en actividades culturales y de entretenimiento.

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La entidad explicó que la programación deportiva de 2026 se ha llevado a cabo en coordinación con las autoridades, los clubes y las instancias responsables, y que la agenda de entretenimiento ha sido gestionada conjuntamente con promotores y empresas logísticas, todo mediante canales y procedimientos predefinidos. Sencia agregó que los partidos restantes del año continuarán desarrollándose conforme avancen los distintos torneos y de acuerdo con las fechas señaladas y coordinadas por las autoridades deportivas encargadas.

Respecto al periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre, Sencia detalló que confluirán dos actividades principales en el estadio: la realización del concierto internacional de la banda BTS y, en cumplimiento de prácticas internacionales y compromisos contractuales, la ejecución de labores de recuperación y mantenimiento profundo de la grama. Estas tareas están previstas tras una temporada de alta intensidad de uso del campo. Sencia subrayó que esta programación fue presentada con antelación a la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol, de acuerdo con el numeral 6.8.6 ("Uso Óptimo del Campo") del Manual de Operación y Mantenimiento, el cual estipula que el campo debe suspenderse entre 15 y 30 días cada semestre para permitir su mantenimiento profundo.

Según el comunicado, la planeación de grandes eventos internacionales en el estadio requiere de meses de anticipación y de la aceptación de esta condición por parte de los clubes deportivos, dado que dichas actividades implican logísticas de alta complejidad e involucran compromisos que no pueden ser modificados a pocos días de su ejecución. Asimismo, Sencia y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico recordaron el impacto económico positivo que representan estos eventos para la ciudad: solo en 2025, 11 grandes eventos generaron cerca de 656.671 millones de pesos de impacto estimado, destinándose el 10 % de los ingresos para la reinversión en escenarios deportivos y en iniciativas culturales a nivel nacional. Finalmente, Sencia reiteró que el estadio Nemesio Camacho es un escenario multipropósito al servicio de Bogotá y que requiere, por ello, una planeación rigurosa y el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos.

¿Cómo se coordinan los eventos deportivos y culturales en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá?

De acuerdo con Sencia, la coordinación de los eventos deportivos se realiza en conjunto con clubes, autoridades y otras entidades responsables, garantizando que la agenda se adapte a los avances de cada torneo y se cumplan los procedimientos establecidos. Para los eventos culturales y de entretenimiento, la programación involucra una planeación previa con promotores y empresas logísticas a través de canales oficiales, procurando evitar interferencias con torneos y asegurando la viabilidad técnica de cada actividad.

¿Qué requisitos debe cumplir el estadio Nemesio Camacho para el mantenimiento profundo de la grama?

Según el comunicado de Sencia, el numeral 6.8.6 del Manual de Operación y Mantenimiento ("Uso Óptimo del Campo") estipula que el uso del campo debe suspenderse entre 15 y 30 días cada semestre para labores de mantenimiento profundo, siguiendo estándares internacionales y compromisos contractuales. Este proceso es fundamental tras temporadas de alta actividad para preservar la calidad del terreno y asegurar que cumpla con las exigencias tanto deportivas como de espectáculos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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