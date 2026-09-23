La Liga BetPlay 2026-II reúne a 20 equipos en diferentes ciudades del país, pero no todos tienen un escenario exclusivo para sus partidos como locales. Algunos comparten estadio, otros han tenido que recurrir a sedes alternas y hay un caso particularmente llamativo.

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La distribución de los escenarios permite conocer mejor dónde juega cada club de la máxima categoría del fútbol colombiano y cuáles son los estadios que más protagonismo tienen durante la temporada.

Los estadios de los 20 equipos de la Liga BetPlay

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Equipo Estadio Ciudad América de Cali Pascual Guerrero Cali Deportivo Cali Estadio Deportivo Cali Palmira Atlético Nacional Atanasio Girardot Medellín Independiente Medellín Atanasio Girardot Medellín Millonarios El Campín Bogotá Independiente Santa Fe El Campín Bogotá Fortaleza CEIF Metropolitano de Techo Bogotá Internacional de Bogotá Metropolitano de Techo Bogotá Junior Metropolitano Roberto Meléndez Barranquilla Atlético Bucaramanga Américo Montanini Bucaramanga Deportes Tolima Manuel Murillo Toro Ibagué Once Caldas Palogrande Manizales Deportivo Pereira Hernán Ramírez Villegas Pereira Deportivo Pasto Departamental Libertad Pasto Boyacá Chicó La Independencia Tunja Cúcuta Deportivo General Santander Cúcuta Jaguares Jaraguay Montería Llaneros Bello Horizonte-Rey Pelé Villavicencio Alianza Armando Maestre Pavajeau Valledupar Águilas Doradas Cincuentenario Medellín

La distribución muestra una particularidad: Atanasio Girardot es la casa de Atlético Nacional e Independiente Medellín, mientras El Campín recibe los partidos de Millonarios e Independiente Santa Fe. En Bogotá también comparten escenario Fortaleza e Internacional de Bogotá, que juegan en el Metropolitano de Techo.

Es decir, varios de los principales estadios del campeonato son utilizados por más de un club, algo que hace que una misma cancha pueda tener diferentes hinchadas como locales a lo largo de una temporada.

El caso particular del Deportivo Cali

Entre todos los equipos hay uno que tiene una característica que lo diferencia: el Deportivo Cali es el único club del fútbol colombiano con estadio propio.

El Estadio Deportivo Cali, conocido también como Palmaseca, está ubicado en Palmira, en el sector de Palmaseca, y es utilizado habitualmente por el conjunto ‘azucarero’ para sus partidos como local. El escenario fue inaugurado en 2008.

Por eso, aunque muchas veces se habla del Deportivo Cali como un equipo de la ciudad de Cali, su estadio está realmente en Palmira. El club, además, no depende de compartir una cancha municipal con otro equipo para disputar regularmente sus partidos como local.

La particularidad quedó todavía más expuesta en 2026, cuando el estadio fue sometido a una evaluación de ingeniería después del terremoto del 10 de agosto. La revisión buscó determinar las condiciones del escenario antes de continuar con la programación de partidos allí.

¿Qué equipos comparten estadio?

La Liga BetPlay tiene varios escenarios en los que actúa más de un club.

En Medellín, Atlético Nacional e Independiente Medellín utilizan el Atanasio Girardot. En Bogotá, Millonarios y Santa Fe tienen como casa tradicional El Campín, mientras Fortaleza e Internacional de Bogotá utilizan el Metropolitano de Techo.

Esta distribución también explica por qué no siempre el estadio que aparece asociado a una ciudad pertenece exclusivamente a uno de sus equipos.

Un campeonato con cambios de sede

Además de los escenarios compartidos, durante 2026 algunos clubes han tenido modificaciones temporales.

El caso más evidente es el de Deportivo Pereira. Debido a las afectaciones que sufrió el Hernán Ramírez Villegas tras el terremoto de agosto, el equipo tuvo que trasladar algunos partidos como local a una sede alterna. Para sus encuentros contra Independiente Medellín y Millonarios de septiembre, por ejemplo, utilizó el Estadio Deportivo Cali, en Palmira.

También está el caso de Águilas Doradas, que durante 2026 ha utilizado el Cincuentenario de Medellín como escenario para sus partidos de local. El propio club registra allí sus compromisos como anfitrión del segundo semestre.

Esto demuestra que la sede de un equipo no necesariamente es inamovible durante toda una temporada. El reglamento de Dimayor contempla que se puedan autorizar partidos en escenarios diferentes a los registrados cuando existen circunstancias que impiden utilizar las sedes habituales.

En definitiva, los 20 equipos de la Primera A tienen una geografía particular: algunos comparten los grandes escenarios de sus ciudades, otros cuentan con estadios que identifican históricamente a sus clubes y el Deportivo Cali tiene una condición poco común en el fútbol colombiano: jugar habitualmente como local en un estadio que pertenece al propio club.

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