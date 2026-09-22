Una prima de un millón de dólares por la sola firma del contrato. Esa es una de las piezas clave con las que una empresa foránea busca convencer a los presidentes de la Dimayor de ceder los derechos del fútbol profesional colombiano durante los próximos siete años. Esto quiere decir que sería hasta diciembre de 2033, de acuerdo con información revelada por Julián Capera en Blu Radio.

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El bono, según explicó Capera, no es un ingreso libre: “Un millón de dólares a cada club de bienvenida, es decir, un bono, una prima si se quiere, por la firma del contrato. Para todos los equipos es en anticipo, exacto, eso se resta después de lo que le corresponde a cada uno de los equipos de primera y de segunda división si se firma el contrato con esta empresa”, detalló el periodista que sigue de cerca las negociaciones.

La propuesta también contempla una modificación al modelo de distribución de ingresos actualmente conocido como G8. De acuerdo con lo revelado por el periodista en Blu Radio, la empresa considera que el esquema de clubes clase A y clase B debe evolucionar: los equipos que lideren el nuevo modelo recibirían una porción mayor de los recursos, mientras que los clubes medianos y pequeños del fútbol colombiano quedarían con una tajada inferior.

En cuanto al respaldo financiero, en Blu Radio detallaron que la empresa tiene como soporte un banco con sede en Panamá. Sin embargo, las fuentes consultadas advirtieron que esa garantía no es total.

“Esos respaldos que han presentado en este momento no cubren el 100 % de la oferta, cubren algo más del 50 %“, indicó Capera. La compañía habría prometido presentar los soportes restantes antes de que venza el plazo de dos meses con el que cuenta Win Sports para igualar la oferta.

A ese panorama se suma otro elemento que inflaría considerablemente la cifra global del negocio: la inclusión del VAR dentro del paquete. Según se señaló, de confirmarse ese componente, el valor total del contrato superaría los 100 millones de dólares, lo que arrastraría al alza la cifra inicial que ha circulado en las conversaciones.

¿Qué es el plazo que tiene Win Sports para responder a esta oferta?

Win Sports cuenta con un período de dos meses para igualar la propuesta presentada por la empresa interesada en los derechos del fútbol profesional colombiano. Este derecho de tanteo es habitual en contratos de transmisión deportiva y le da al operador actual la primera opción para mantener el negocio.

¿Por qué los respaldos financieros de la empresa crean dudas entre las fuentes?

Las fuentes consultadas por el periodista señalaron que los documentos presentados hasta ahora solo respaldan algo más del 50 % del valor total de la oferta, lo que deja sin garantía casi la mitad del monto prometido. La empresa aseguró que completará esas garantías en las próximas semanas, pero la situación encendió alertas entre quienes siguen el proceso.

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