Luego de que se reveló la cifra millonaria con la que le compiten a Win Sports para quedarse con los derechos del balompié local, también salió a flote otro detalle que estaba en vilo.

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A pesar de que en primera instancia sonaron Disney y Paramount como los candidatos para presentar las ofertas por esta programación deportiva, el nombre que surgió es uno muy diferente.

Así lo indicó el periodista Mauricio Osorio Muñoz, productor y periodista deportivo de RCN Radio y La FM desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) al exponer el negocio.

De ahí, mencionó a una reconocida figura dentro del deporte a nivel nacional como uno de los que está en la búsqueda de asumir el camino que ha tenido hasta ahora el canal colombiano.

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“La empresa Go Sports Media, creada en Panamá por Mauricio Correa entró a competir con Win por los derechos de las transmisiones del fútbol colombiano”, reveló el comunicador.

En esa misma publicación, explicó cuál es el paso a seguir si es que el actual encargado de las emisiones de los torneos futbolísticos en Colombia aspira mantenerse.

“La oferta en mesa es de 90 millones de dólares al año. Win tiene 60 días para igualar, aumentar o desistir esta oferta”, remató al presentar todas las cartas de uno de los negocios más esperados en el país.

El canal deportivo temático Win Sports inició sus emisiones oficiales en la televisión colombiana el 29 de noviembre de 2012.

La señal nació mediante una alianza estratégica entre los grupos mediáticos RCN Televisión y la empresa de telecomunicaciones DIRECTV.

Su propuesta televisiva revolucionó la cobertura del deporte local al obtener los derechos exclusivos de transmisión del fútbol profesional colombiano.

Desde su primer día al aire, la cadena emitió los partidos correspondientes a la Primera División del balompié nacional.

Asimismo, la grilla incluyó la cobertura de la Segunda División, la Copa Colombia y la Liga Femenina de Fútbol Profesional.

El proyecto surgió con el propósito de centralizar las transmisiones deportivas en un canal especializado disponible las veinticuatro horas.

Anteriormente, los derechos de emisión de la liga pertenecían a canales de televisión abierta y operadores de televisión por suscripción.

Con el paso de los años, la señal amplió su catálogo ofreciendo noticieros, debates analíticos y magazines en vivo.

Adicionalmente, incorporó transmisiones de baloncesto profesional, tenis, béisbol, ciclismo y diversas disciplinas atléticas nacionales e internacionales.

En enero de 2020 la compañía lanzó la señal de pago por evento denominada Win Sports+, con transmisiones en alta definición sin comerciales.

Paralelamente, la marca consolidó su plataforma digital Win Sports Online para facilitar la transmisión de eventos a través de internet.

Esta infraestructura tecnológica permitió a los aficionados acceder a la programación deportiva desde dispositivos móviles y computadores conectados.

Hoy en día, la señal constituye el referente principal de la industria mediática dedicada al periodismo deportivo en el país.

¿Quién es Mauricio Correa?

Mauricio Correa es un ejecutivo y periodista colombiano ampliamente reconocido en la industria de los medios de comunicación por su trayectoria en televisión.

Su gestión profesional cobró relevancia nacional al liderar la creación y el posicionamiento de proyectos audiovisuales enfocados principalmente en el ámbito deportivo.

En el sector de las telecomunicaciones ocupó la presidencia del canal Win Sports, desempeñando un rol clave en la consolidación de la señal informativa.

Durante su dirección ejecutiva impulsó la adquisición de derechos de transmisión y el desarrollo de nuevos formatos periodísticos enfocados en el balompié nacional.

Asimismo, participó activamente en las negociaciones comerciales para la masificación del fútbol profesional colombiano mediante operadores de televisión por suscripción.

Anteriormente ejerció cargos directivos en la producción de televisión dentro de RCN Televisión y diversas empresas del sector del entretenimiento masivo.

Su experiencia gerencial abarca el diseño de parrillas de programación, la coordinación de transmisiones remotas y la dirección de equipos de cobertura periodística.

En el panorama mediático se le atribuye un papel determinante en la transformación del modelo de negocio del periodismo deportivo en el país.

Bajo su liderazgo se concretaron alianzas estratégicas para fortalecer la infraestructura técnica requerida en la emisión de eventos atléticos de alta complejidad.

Tras cumplir su ciclo al frente del canal temático, continuó vinculado a la consultoría en comunicación, producción audiovisual y gestión de contenidos digitales.

Su perfil profesional destaca por articular estrategias entre dirigentes deportivos, firmas inversionistas y medios masivos de difusión en la región latinoamericana.

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