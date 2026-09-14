Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Disney, Paramount y Win Sports se presentan como los principales aspirantes a los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano, en medio de una puja que podría transformar la manera en la que los aficionados disfrutan de la Liga BetPlay. Según información divulgada por el periodista Pipe Sierra, la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) ha citado a los clubes afiliados a una asamblea el 21 de septiembre, día en el que se debatirán y evaluarán las propuestas económicas y de cobertura de los oferentes interesados en operar las transmisiones audiovisuales.

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En este contexto, Win Sports, actual poseedor de los derechos, enfrenta la competencia de dos gigantes mundiales del entretenimiento: Disney, que participaría a través de su reconocida cadena deportiva ESPN, y Paramount, empresa con amplia experiencia en contenidos audiovisuales y deportivos a nivel internacional. La intención de estos conglomerados estadounidenses de ingresar al mercado del fútbol colombiano abre la posibilidad de un cambio inédito, ya que durante los últimos años Win Sports ha sido la única ventana para que los fanáticos sigan los partidos del campeonato local.

El proceso de selección adelantado por la Dimayor contempla el análisis meticuloso de las propuestas recibidas, en busca de la opción que brinde mejores garantías tanto económicas como de calidad de transmisión para los equipos y, por supuesto, el público seguidor del fútbol nacional. Además, la entidad deberá comunicar formalmente al canal ganador la decisión final, lo que podría derivar en un ajuste de la manera en que los colombianos acceden y consumen los contenidos relacionados con la Liga BetPlay.

Mientras tanto, reina la expectativa entre hinchas y clubes. La definición de este proceso está prevista exactamente para el 21 de septiembre. Si alguna de las multinacionales logra imponerse, significaría no solo una reestructuración en los modelos de transmisión, sino también la llegada de nuevas estrategias de difusión y eventuales mejoras tecnológicas para quienes siguen el torneo. Por ahora, la última palabra la tienen los clubes afiliados a la Dimayor, quienes decidirán si Win Sports sigue al mando o si Disney o Paramount inauguran una nueva etapa en la televisión del fútbol colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se decide quién tendrá los derechos de televisión del fútbol colombiano?

La Dimayor, entidad que organiza el fútbol profesional colombiano, definirá el canal que tendrá los derechos de transmisión durante la asamblea del 21 de septiembre, fecha en la que los clubes afiliados analizarán y votarán por las ofertas de Win Sports, Disney y Paramount, de acuerdo con la información presentada por Pipe Sierra.

¿Qué implica que Disney o Paramount transmitan la Liga BetPlay?

Si Disney o Paramount obtienen los derechos de televisión, representaría un cambio significativo para los aficionados de la Liga BetPlay, acostumbrados a las transmisiones de Win Sports. Se espera que la llegada de alguna de estas compañías internacionales pueda traer nuevas estrategias de cobertura y mejoras en la calidad de las transmisiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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