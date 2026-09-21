Los derechos de televisión y plataformas digitales del fútbol profesional colombiano ya tienen una cifra que marca la discusión para los próximos años: 90 millones de dólares anuales.

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Según reveló el periodista deportivo Felipe Sierra, la Dimayor habría aprobado esa propuesta presentada por un consorcio que, por ahora, no ha sido identificado públicamente, para quedarse con los derechos del fútbol profesional colombiano a partir de 2027.

El dato es importante porque Win Sports, actual encargado de la transmisión del fútbol colombiano, tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. De acuerdo con la información entregada por Sierra, el llamado ‘canal naranja’ tendrá ahora un plazo de 60 días para igualar o superar la propuesta económica y mantenerse con los derechos.

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🚨 Por los derechos del FPC, desde 2027, Dimayor aprobó una oferta de un consorcio (que por ahora no ha sido revelado) para competirle a Win Sports. La propuesta es de 90M$ al año. El canal naranja será informado hoy y tendrá 60 días para igualar o desistir. 🇨🇴 pic.twitter.com/MsCEW8Rhe6 — Pipe Sierra (@PSierraR) September 21, 2026

Así, más que una decisión inmediata sobre quién transmitirá el fútbol colombiano desde 2027, lo que queda planteado es una carrera contra el tiempo para Win Sports. La compañía deberá analizar si responde a una oferta que pone el valor anual de los derechos en 90 millones de dólares, mientras la Dimayor busca aumentar los recursos que recibe por este concepto.

La cifra también adquiere relevancia frente a los ingresos que actualmente se manejan por los derechos audiovisuales. Distintos reportes han situado el valor vigente en una cifra cercana a los 60 millones de dólares anuales, mientras que la Dimayor tendría entre sus objetivos acercarse a los 100 millones de dólares.

Por eso, los 90 millones de dólares se convierten en el nuevo punto de referencia de la negociación. Si Win Sports decide continuar, tendrá que alcanzar al menos ese monto para conservar los derechos, de acuerdo con la información revelada por Sierra. Si no lo hace, se abriría la puerta para que el consorcio que presentó la oferta asuma la transmisión desde 2027.

El escenario llega después de un proceso que la Dimayor abrió este año para recibir propuestas por los derechos audiovisuales y digitales de sus competencias entre 2027 y 2030. La entidad confirmó en agosto que recibió una pluralidad de ofertas de terceros, en una convocatoria en la que buscaba ampliar el alcance del fútbol colombiano y explorar nuevos formatos de distribución.

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De esta manera, el futuro de las transmisiones del FPC entra en una etapa decisiva. Win Sports todavía tiene margen para responder, pero los próximos 60 días serán determinantes para saber si el fútbol colombiano continúa bajo su señal o si, desde 2027, aparece un nuevo operador dispuesto a pagar 90 millones de dólares al año por quedarse con los derechos.

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