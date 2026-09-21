Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Andrea Guerrero, reconocida periodista deportiva y presidenta del canal Win Sports, compartió recientemente una noticia alentadora: hoy está libre de cáncer. No obstante, Guerrero explicó que aún debe pasar por otra cirugía la próxima semana como parte de su proceso reconstructivo en la nariz, una etapa en la que sigue acompañada por la cicatriz que es testigo de la batalla que enfrentó contra la enfermedad. A través de sus redes sociales, la comunicadora dio a conocer imágenes de su recuperación y habló con honestidad sobre las marcas físicas y emocionales que quedan de la experiencia.

Sigue a PULZO en Discover

En sus mensajes, Andrea Guerrero, quien también fue figura en el programa ‘Futbolmanía’ del Canal RCN, relató cómo este proceso transformó su vida y la forma de entender el autocuidado. La periodista cucuteña expresó: “Esta también soy yo… La próxima semana tengo otra cirugía reconstructiva en la nariz y todavía falta un poco de camino, pero amo mi cicatriz y todo lo que hoy significa para mí”. De acuerdo con sus palabras, encara los próximos pasos con mayor tranquilidad y una visión distinta, luego de superar el cáncer.

Guerrero aprovechó para compartir los aprendizajes que le dejó el proceso. Entre ellos resalta la importancia de protegerse del sol y la necesidad de cultivar la paciencia, ya que no todo ocurre bajo los propios ritmos. Hizo énfasis en que superar el cáncer no implica un cierre definitivo, pues la recuperación y reconstrucción son trayectos que siguen en curso.

La periodista había revelado su diagnóstico meses atrás, narrando que todo comenzó con una lesión en su nariz que no desaparecía. Lo que al principio parecía un simple grano, derivó en intervenciones médicas y una posterior cirugía. Decidió entonces contar su historia públicamente para alertar sobre la relevancia de consultar a un especialista si una lesión no sana, afirmando: “El cuerpo siempre habla… si algo no sana, revísalo”.

Durante más de veinte años, Andrea Guerrero ha estado ante las cámaras, por lo que enfrentar los cambios en su rostro representó un desafío adicional. En sus declaraciones, reconoció que la imagen pesa, sobre todo para quienes trabajan en medios de comunicación, y confesó su temor respecto al futuro de su apariencia y el impacto en su familia. Además, reflexionó sobre la presión de mantenerse activa en su cargo como líder, pese a las señales de su cuerpo que demandaban una pausa.

Finalmente, la periodista agradeció públicamente a quienes la apoyaron en los momentos más difíciles, destacando que compartir este capítulo de vida también forma parte de su proceso de sanación.

¿Cuál es el significado de la cicatriz de Andrea Guerrero y cómo ha impactado su recuperación?

La cicatriz en la nariz de Andrea Guerrero es testimonio del tratamiento al que se sometió para vencer el cáncer y representa tanto los desafíos físicos como emocionales que debió afrontar. Según la periodista, ha aprendido a aceptar y valorar la cicatriz, viéndola como parte integral de su proceso de recuperación y transformación personal.

¿Cómo identificó Andrea Guerrero el cáncer y qué mensaje transmitió sobre la importancia del autocuidado?

Andrea Guerrero identificó el cáncer cuando notó una lesión en su nariz que no sanaba y decidió consultar a un médico. Su mensaje central es que el cuerpo siempre da señales, por lo que es fundamental prestar atención y buscar ayuda médica si una molestia o lesión persiste, ya que la detección precoz puede salvar vidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.