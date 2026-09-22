Una empresa con sede en Panamá tiene en vilo a los presidentes de la Dimayor. La firma habría presentado una propuesta para quedarse con los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano por siete años, desde ahora hasta diciembre de 2033, y como anzuelo inicial ofrece un bono millonario a cada club que estampe su firma.

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De acuerdo con el periodista Julián Capera, la oferta contempla un millón de dólares para cada equipo participante —tanto de primera como de segunda división— a manera de prima por la firma del contrato. Sin embargo, ese dinero no es un regalo: se trata de un anticipo que se descontaría posteriormente de los montos que le correspondan a cada institución a lo largo de la vigencia del acuerdo.

En cuanto al modelo de distribución de ingresos, la empresa propone modificar el esquema actual. Según Capera, el planteamiento apunta a que el sistema ya no funcione únicamente bajo la lógica de equipos clase A y equipos clase B, sino que favorezca a los clubes del denominado G8 y a quienes logren sumarse a ese grupo, mientras los equipos medianos y pequeños recibirían una porción menor de los recursos.

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Sobre el respaldo financiero de la propuesta, la información es menos sólida.

“Esos respaldos (bancarios) que han presentado en este momento no cubren el 100 % de la oferta, cubren algo más del 50 %”, revelaron en Blu Radio. La empresa aseguró que antes de que se cumplan los dos meses que tiene Win Sports para igualar la oferta, presentará las garantías adicionales. El soporte actual proviene de un banco con sede en Panamá.

Adicionalmente, según se conoció en el mismo espacio radial, dentro del paquete estaría incluido el costo de operación del VAR, lo que elevaría la cifra total por encima de los 100 millones de dólares.

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¿Por qué Win Sports tiene dos meses para responder a esta oferta?

El proceso de negociación de los derechos del fútbol colombiano contempla un periodo en el que el actual operador, Win Sports, puede igualar cualquier propuesta externa antes de que se tome una decisión definitiva. Ese plazo, de aproximadamente dos meses, es el margen con el que cuenta el canal para igualar o superar la cifra presentada por la competencia.

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