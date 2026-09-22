Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2026 entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, prevista inicialmente para realizarse en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá, ha desatado un intenso debate institucional y deportivo. El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, expresó su profunda inconformidad por la imposibilidad de usar el emblemático estadio capitalino este miércoles, ya que la empresa Sencia, responsable de su administración, negó el acceso debido a la organización de un concierto.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con declaraciones de Méndez, recogidas en un comunicado oficial citado por Independiente Santa Fe y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), la afectación se origina en el "capricho" de una empresa privada que —según él— no notificó oportunamente al club sobre la inhabilitación del estadio. El dirigente reclamó que esto no solo alteró la logística del evento, sino que vulneró el derecho del equipo a disputar la final en su ciudad, afirmando incluso que "se pretendió sacar a Santa Fe de Bogotá".

El respaldo de Dimayor no se hizo esperar. En su pronunciamiento, la entidad criticó que un estadio público permaneciera cerrado al fútbol durante 24 días, según sus registros, debido tanto al montaje de eventos musicales de la banda BTS como a mantenimientos en la gramilla. La Dimayor precisó que nunca fue informada formalmente por Santa Fe sobre la falta de disponibilidad, y que esto se debía a que el club tampoco recibió comunicación oportuna por parte del arrendatario del escenario sobre cualquier restricción para la fecha del partido, programada para el miércoles 23 de septiembre de 2026.

Por su parte, Sencia expuso su versión mediante otro comunicado, explicando que el estadio debía ser inhabilitado de inmediato por requerimientos logísticos para iniciar el montaje técnico de los conciertos de BTS, agendados para inicios de octubre. La empresa afirmó haber notificado a Santa Fe sobre la indisponibilidad del estadio en dos ocasiones, lo cual está registrado en su comunicación a la opinión pública.

Como alternativa, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) propuso a Santa Fe el estadio de Techo, también ubicado en Bogotá, pero el club lo descartó: argumentó que el aforo reducido no era digno para una final de la Liga Femenina. Finalmente, al no encontrar solución en la capital, la ida de la final fue reprogramada para celebrarse en el estadio La Independencia de Tunja el 23 de septiembre a las 7:00 p.m., como informó oficialmente Dimayor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se trasladó la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2026 fuera de Bogotá?

La final de ida no se pudo jugar en el estadio El Campín de Bogotá debido a que Sencia, empresa encargada de su administración, informó que necesitaba inhabilitar el recinto para iniciar el montaje técnico de conciertos de la banda BTS, programados en octubre. Según Sencia, la notificación sobre la indisponibilidad fue enviada al club dos veces; sin embargo, Santa Fe y Dimayor alegan que no recibieron comunicación oportuna. Ante la falta de opciones dignas en Bogotá, se decidió trasladar la sede a Tunja.

¿Qué significa Dimayor y cuál fue su postura ante la polémica por la sede de la final?

Dimayor corresponde a la División Mayor del Fútbol Colombiano, entidad que organiza las competencias profesionales de fútbol en Colombia. En este caso, Dimayor respaldó a Santa Fe y cuestionó el cierre del estadio El Campín durante 24 días para actividades diferentes al fútbol. Además, explicó que nunca fue informada formalmente sobre la indisponibilidad del escenario para las fechas de la final, trasladando así el encuentro a Tunja tras descartar alternativas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z