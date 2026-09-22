Go Sports Media salió al paso de las versiones que la relacionaban con la negociación por los derechos de televisión del fútbol colombiano y aseguró que no tiene ninguna participación, directa o indirecta, en el proceso que adelanta la Dimayor para definir al operador del FPC desde 2027.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: $ 90 millones de dólares ponen contra el reloj a Win Sports por los derechos del fútbol colombiano)

La aclaración se conoció este martes 22 de septiembre, luego de que en las últimas horas circularan versiones que señalaban a la compañía como una de las empresas que habría presentado una millonaria propuesta para quedarse con los derechos audiovisuales del fútbol profesional colombiano.

A través de un comunicado, Go Sports aseguró que no tiene actualmente ningún vínculo comercial con la Dimayor, pues la relación que existió en el pasado terminó hace varios años. La compañía también negó tener vínculos corporativos con entidades panameñas relacionadas con el proceso que se viene mencionando.

Lee También

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue precisamente el nombre de Mauricio Correa, quien fue señalado en diferentes versiones como la persona detrás de Go Sports Media. La empresa afirmó que Correa no trabaja allí y que no tiene ningún vínculo con la compañía desde hace 16 años.

Comunicado de Go Sports Media ✍️ https://t.co/bwgPcjYFkZ pic.twitter.com/zyxWP5LmD3 — Juan Nicolás Suárez (@Juannicosuarez) September 22, 2026

De esta manera, Go Sports busca desmarcarse de las informaciones que la ubicaron en medio de la puja por los derechos del FPC. En particular, la empresa rechazó las versiones que la relacionaban con una supuesta oferta y con movimientos hechos desde Panamá.

El pronunciamiento se conoce en medio de una negociación que mantiene bajo reserva buena parte de sus detalles. La Dimayor informó que recibió varias propuestas y, tras la asamblea de este lunes 21 de septiembre, fue escogido un proponente, aunque la identidad de esa empresa no ha sido revelada oficialmente. Win Sports, actual operador de los derechos, tiene un plazo de 60 días para decidir si iguala la propuesta.

Ante la circulación de estas versiones, Go Sports pidió a la Dimayor que confirme públicamente que la compañía no participa en el proceso de negociación de los derechos. Además, advirtió que acudirá a acciones legales contra quienes continúen difundiendo información que, según la empresa, es inexacta y la vincula con las negociaciones.

(Ver también: Sorpresa en el FPC: regresa tradicional equipo que llegó a primera división y tuvo varias figuras)

Así, mientras continúa la expectativa por conocer qué empresa presentó la propuesta seleccionada por la Asamblea de la Dimayor, Go Sports Media intenta dejar claro que no está detrás de esa oferta y que Mauricio Correa tampoco hace parte actualmente de la compañía, en contraste con las versiones que circularon durante las últimas horas.

* Pulzo.com se escribe con Z