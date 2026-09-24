Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

James Rodríguez, uno de los futbolistas colombianos más reconocidos, hará su debut en el clásico del fútbol profesional colombiano con Atlético Nacional. Este partido, correspondiente a la fecha doce, se jugará en el Estadio Atanasio Girardot y ha generado gran expectativa entre hinchas y analistas deportivos debido a la presencia de Rodríguez, quien es considerado uno de los refuerzos más importantes en el presente campeonato. Aunque existían dudas sobre su participación a causa de un reciente malestar de salud provocado por un virus, finalmente fue incluido en la convocatoria oficial de 20 jugadores, información confirmada por el propio entrenador Lucas González al divulgar la citación.

Sigue a PULZO en Discover

James Rodríguez, quien porta el número 23 en la plantilla, se ha consolidado como líder en el equipo ‘verdolaga’ desde su llegada. Su inclusión en la nómina es vista como un espaldarazo anímico para el grupo, sobre todo en un duelo de alta rivalidad como el que se disputará frente a Millonarios, uno de los clubes históricos del país. De acuerdo con la lista dada a conocer por Lucas González, los convocados para este importante compromiso demuestran el equilibrio buscado en cada línea, destacando a los arqueros Armani y Marquínez; defensores como N. Parra, Tesillo, Reyes, Haydar, Román, Perlaza y Casco; centrocampistas entre los que figuran Zapata, Cabrera, Marín, Ríos, acompañado de James Rodríguez; así como delanteros tales como Arango, K. Parra, Moreno, Sarmiento, Poveda y Rosa.

La participación de Rodríguez, más allá de su indiscutible talento, tiene un significado especial para la afición de Atlético Nacional, ya que se espera que su experiencia y liderazgo incidan directamente en el rendimiento del equipo durante este encuentro de alto nivel emocional y deportivo. Este partido, programado en el Atanasio Girardot, será un termómetro para medir la capacidad del equipo y la influencia del volante cucuteño en la búsqueda de los objetivos de la temporada. La confirmación de la nómina, divulgada por el cuerpo técnico encabezado por González, también evidencia la importancia de tener al plantel casi completo para hacer frente a un adversario de tradición como Millonarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los convocados de Atlético Nacional para el clásico contra Millonarios?

La convocatoria oficial del equipo dirigida por Lucas González incluye a los arqueros Armani y Marquínez; en defensa están N. Parra, Tesillo, Reyes, Haydar, Román, Perlaza y Casco; los mediocampistas son Zapata, Cabrera, Marín, Ríos y James Rodríguez; en el ataque aparecen Arango, K. Parra, Moreno, Sarmiento, Poveda y Rosa.

¿Por qué fue duda James Rodríguez antes del clásico con Nacional?

James Rodríguez generó expectativa respecto a su presencia en el clásico debido a un malestar de salud causado por un virus, según la información revelada en la convocatoria. A pesar de esto, fue confirmado como parte de la nómina de 20 jugadores por decisión del técnico Lucas González, lo que refuerza las aspiraciones del equipo de cara a este enfrentamiento clave.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z