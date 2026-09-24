En la noche de este jueves, 24 de septiembre, Atlético Nacional recibe a Millonarios en una nueva edición del clásico más importante del fútbol colombiano, puesto que enfrenta a los dos equipos con más títulos en el país, con más hinchada y con una rivalidad que ha crecido a lo largo de los años.

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Este es un compromiso que siempre da mucho de qué hablar, pues los dos equipos cuentan con muy buenos jugadores, están en la parte alta de la tabla y llevarse los tres puntos siempre va a ser una prioridad para las instituciones.

Ahora, por eso mismo es que el historial está tan parejo, ya que entre los dos suele haber muy buenos compromisos tanto en el estadio Atanasio Girardot como en El Campín de Bogotá.

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Cómo va el historial entre Nacional y Millonarios

Estos dos equipos se han enfrentado en 302 veces a lo largo de la historia, en los cuales los resultados han sido los siguientes:

Victorias para Millonarios: 115.

Victorias para Nacional: 86.

Empates: 101.

De hecho, la localía ha sido un factor importante, puesto que cuando Nacional ha jugado en su estadio ha ganado en 58 ocasiones, mientras que cuando el ‘Embajador’ ha jugado en Bogotá ha ganado en 71 oportunidades.

Por otro lado, hablando de la historia más reciente, los hinchas de Millonarios tiene ilusión porque este año le han ganado dos encuentros al equipo antioqueño, recordando aquel 1-3 en el Atanasio en la Copa Sudamericana y luego el 3-0 en Bogotá en la liga local.

Por su parte, en los últimos cinco partidos, Millonarios ha inclinado ligeramente la balanza a su favor, puesto que suma 3 victorias, una derrota y un empate.

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Ahora todo es diferente, pues Nacional viene jugando bien de la mano de Lucas González, tiene a James Rodríguez como principal refuerzo y espera arrebatarle los tres puntos al equipo bogotano para seguir subiendo en la tabla de posiciones.

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