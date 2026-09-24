Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali sigue consolidando su liderazgo en la Liga BetPlay, luego de imponerse 1-0 ante Águilas Doradas. El triunfo no solo afianzó su posición en la cima de la tabla, sino que además le permitió contrarrestar momentáneamente los rumores sobre supuestos retrasos en el pago de la nómina. De acuerdo con las declaraciones institucionales, la administración ‘escarlata’ se mantiene alerta, gestionando internamente estos inconvenientes, mientras que el grupo deportivo responde con compromiso sobre el césped, minimizando posibles efectos negativos fuera del entorno futbolístico.

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Al término del partido, disputado en el estadio Pascual Guerrero, el director técnico David González enfrentó la prensa y abordó con franqueza las especulaciones recientes. González subrayó que las dificultades financieras no son un asunto desconocido, sino una situación prolongada que el club ha reconocido incluso desde hace más de un año. Según citó el propio entrenador, "No ha sido un secreto para nadie. Desde hace dos meses, incluso más lo vengo diciendo, por todas las situaciones que venimos atravesando desde hace más de un año", explicando así la persistencia de este contexto en América de Cali.

El entrenador expresó, además, su inconformidad con sectores de la prensa, a los que acusó de aprovechar cualquier traspié deportivo para fomentar el sensacionalismo. Señaló que algunas voces periodísticas buscan incrementar su audiencia y rating enfocándose en crisis que, aunque reales, son utilizadas como pretexto para reforzar una narrativa negativa alrededor del club. González fue enfático en que esta problemática mediática no es nueva y que la realidad financiera se afronta sin ocultamientos. "¿Qué pasa? Que se pierde un partido y claro, uy, aprovechemos... ese es esa es la cotidianidad de nuestro periodismo. Aquí nada ha cambiado. El club atraviesa por una situación difícil. Claro que sí", enfatizó.

En ese contexto, González hizo un llamado a la unión de la hinchada, los patrocinadores y el plantel para sortear este periodo adverso. Insistió en la importancia del acompañamiento y el respaldo económico externo, además de destacar el compromiso de sus jugadores: "Lo he hablado desde hace mucho tiempo y por eso necesitamos que la gente nos acompañe y que la gente venga y que sigan llegando patrocinadores. Nosotros nos encargaremos de la parte deportiva de estar ahí". Finalmente, invitó a la prensa a cambiar el tono de sus análisis y fortalecer la imagen del equipo, que, con 24 puntos, avanza con decisión hacia los objetivos deportivos.

¿Cuál es la situación financiera actual de América de Cali según David González?

De acuerdo con David González, la situación financiera de América de Cali no es un secreto; el entrenador reconoció que el club lleva más de un año enfrentando dificultades, aunque la administración dirige los esfuerzos para manejarlas internamente. González recalcó que esta realidad no es motivo de alarma inmediata y que hay transparencia respecto a los problemas que se viven en el club.

¿Cómo ha reaccionado América de Cali ante los rumores de crisis interna y presión mediática?

Ante las versiones sobre crisis interna, América de Cali respondió consolidando resultados positivos en la Liga BetPlay y transmitiendo un mensaje de unidad. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico han hecho énfasis en mantener el enfoque deportivo, desestimando los rumores que surgen fuera de las canchas y haciendo un llamado al respaldo tanto de la hinchada como de los patrocinadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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