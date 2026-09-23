No pudo ser para la Selección Colombia Femenina Sub-20. Este miércoles, 23 de septiembre, el combinado nacional se midió con Corea del Norte en la semifinal del torneo que se está llevando a cabo en Polonia.

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En el combinado nacional había mucha ilusión porque pese a la derrota en la primera ronda, el equipo había estudiado bien al rival y llegaba con aire en la camiseta luego de eliminar a Nigeria en los cuartos de final.

Sin embargo, Corea del Norte sacó todo su poderío, demostrando que quiere el bicampeonato, e hizo todo lo posible para someter al conjunto sudamericano en esta ronda.

De hecho, el primer tiempo terminó 2-0 a favor del cuadro asiático, gracias a los goles de Choe Rim Jong y Pak Ok I, ambos luego de desconcentraciones y errores de la defensa colombiana.

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Con este resultado, el equipo salió con mucho ímpetu para darle vuelta al marcador en los segundos 45 minutos, pero apenas un minuto después de que rodara el balón, So Ryu Gyong marcó el 3-0 para darle toda la confianza y tranquilidad a las norcoreanas.

💥 ¡RPD DE COREA NO PARA! 😧 En una jugada magistral, So Ryu Gyong sorprendió a Colombia y sigue aumentado la ventaja. 🇰🇵 RPD de Corea 3-0 Colombia 🇨🇴#U20WWC #MundialTelemundo #RPDdeCorea #Colombia pic.twitter.com/a7yglH4TZW — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 23, 2026

Así las cosas, Corea del Norte volverá a competir por el título en una final en la que se medirá con España, que viene de derrotar a Italia en el otro partido.

De ganar, Corea del Norte se convertirá en la selección con más títulos en este certamen, puesto que superaría a Alemania y Estados Unidos, destacando que todas tienen tres trofeos en la actualidad.

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De esta manera, la Selección Colombia buscará colgarse la medalla de bronce el próximo sábado, 26 de septiembre, cuando se enfrente a Italia en el Estadio Miejski ŁKS Łódź.

De ganar, superará lo hecho en 2010 cuando el combinado nacional se quedó con el cuarto lugar del certamen, la que sigue siendo su mejor participación en el certamen.

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