Este miércoles, 23 de septiembre, la Selección Colombia Femenina Sub-20 jugó uno de los partidos más importantes de su historia al enfrentar a Corea del Norte en la semifinal del Mundial que se está disputando en Polonia, fase a la que llegó luego de superar a Nigeria en los cuartos de final.

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Desde el principio se sabía que este no iba a ser un compromiso sencillo, puesto que estos dos equipos ya se habían enfrentado en la primera ronda y el conjunto asiático ganó de forma contundente por 3-0.

Sin embargo, el conjunto colombiano tenía fe de hacer mejores cosas, pero desafortunadamente no pudo igualar el nivel de las campeonas del certamen y eso salió caro.

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Sobre el minuto 28 del encuentro, Corea atacó desde el sector izquierdo, la arquera Luisa Agudelo no pudo controlar, terminó chocando con su defensa y el balón quedó ahí muy fácil para que la atacante coreana solo tuviera que empujar la esférica.

Este fue el gol:

🙌 ¡SE ROMPEN LAS REDES! 💥 Pak Ok I aprovechó un error de la portera Luisa Agudelo en el área para abrir el marcador de RPD de Corea. 🇰🇵 RPD de Corea 1-0 Colombia 🇨🇴#U20WWC #MundialTelemundo #RPDdeCorea #Colombia pic.twitter.com/Vr1RY23osi — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 23, 2026

Luego, en el minuto 35, un cambio de frente descolocó a la defensa colombiana, la delantera rival cabeceó y la guardameta Agudelo nuevamente no pudo controlar, por lo que el balón terminó dentro del arco.

Este fue el segundo gol del encuentro:

😧 ¡SE VUELVEN A ENCENDER LAS REDES! 🔥 Choe Rim Jong aprovechó un extraordinario pase para rematar de cabeza y ampliar la ventaja en el marcador. 🇰🇵 RPD de Corea 2-0 Colombia 🇨🇴#U20WWC #MundialTelemundo #RPDdeCorea #Colombia pic.twitter.com/eSDmYh2riy — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 23, 2026

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Cabe recordar que el equipo que pierda este encuentro se medirá con Italia, que perdió en la otra semifinal frente a España por 2-0.

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