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Una reciente especulación agitó las redes sociales al vincular a Millonarios con una potencial transacción financiera impulsada por un poderoso conglomerado internacional con presencia en múltiples ligas.

De acuerdo con las versiones difundidas digitalmente y replicadas por Deportes RCN, los dueños del Manchester City evaluarían presentar una propuesta para adquirir la escuadra bogotana, integrándola al portafolio de negocios manejado por la firma City Football Group.

“Los propietarios del Manchester City consideran hacer una oferta para comprar al equipo colombiano, Millonarios FC, por un acuerdo de 78 millones de libras esterlinas. El club podría sumarse al esquema deportivo del Manchester City mediante la sociedad City Football Group con una inyección de capital, infraestructura y prioridad de fichajes”, aseguró en redes sociales la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de Futbol de Inglaterra.

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Resulta relevante precisar que durante los meses recientes han circulado trascendidos en torno al cambio de dueños en el equipo.

La corporación interesada en concretar la compra de Millonarios sería Kapital Football Group, entidad que estaría ejecutando gestiones para coordinar el empalme administrativo con las directivas actuales.

Inclusive, durante el último compromiso que disputó Millonarios en condición de local contra Boyacá Chicó, estuvo presente Hugo Varela, quien lideraría la operación comercial y mantendría conversaciones avanzadas con Amber Capital, máximo accionista del plantel azul.

Conviene aclarar que todos estos reportes corresponden únicamente a especulaciones digitales, debido a que ni los inversionistas ni Millonarios han oficializado las negociaciones planteadas.

🚨🇨🇴 𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗛𝗢𝗥𝗔: Los propietarios del Manchester City consideran hacer una oferta para comprar al equipo Colombiano, Millonarios FC por un acuerdo de £78M. El club podría sumarse al esquema deportivo del Manchester City mediante la sociedad City Football Group con una… pic.twitter.com/xVw4dNr0rj — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) September 24, 2026

Aunque existen sucesos que sugieren avances en las aproximaciones entre las partes, la transacción no cuenta con un respaldo institucional definitivo que certifique su ejecución.

Una de las principales incógnitas del proceso radica en el valor comercial otorgado a Millonarios FC. Según las versiones conocidas sobre el proceso, Gustavo Serpa estaría dispuesto a escuchar propuestas desde los 65 millones de dólares.

Ese monto funcionaría como una base de partida para las negociaciones y no constituye una cifra definitiva de venta.

El precio final dependerá de las condiciones pactadas y del porcentaje accionario que resulte transferido entre las entidades involucradas.

¿Quién es el dueño de Manchester City?

El dueño principal del club de fútbol inglés Manchester City es el jeque Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Mansour bin Zayed es miembro de la familia real de Abu Dabi y actual vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos.

El jeque adquirió la institución deportiva en septiembre de 2008 mediante el fondo privado de inversión Abu Dhabi United Group.

Posteriormente, esta estructura empresarial dio origen a la corporación City Football Group para administrar múltiples clubes alrededor del mundo.

City Football Group controla la mayoría de las acciones del equipo, respaldado por importantes inversionistas internacionales de Estados Unidos y China.

Bajo la gestión financiera del Jeque Mansour, el Manchester City transformó su infraestructura deportiva y se consolidó internacionalmente.

El club construyó la moderna ciudad deportiva Etihad Campus, elevando significativamente los estándares de entrenamiento y formación juvenil.

Asimismo, la inversión millonaria permitió fichar entrenadores de élite y futbolistas de primer nivel para competir en Europa.

Esta estrategia de gestión corporativa llevó al equipo a ganar múltiples títulos de la Premier League y la Champions League.

El modelo de negocios de City Football Group abarca además equipos en ligas de Estados Unidos, Australia, Japón y Brasil.

Khaldoun Al Mubarak ejerce la presidencia ejecutiva del equipo, gestionando las operaciones cotidianas y la estrategia financiera de la institución.

La administración emiratí convirtió al Manchester City en una de las marcas deportivas más valiosas e influyentes del planeta.

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