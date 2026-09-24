Una integrante de la estructura Carlos Patiño, señalada de pertenecer a las disidencias de las FARC, se sometió a la justicia en Rosas, Cauca, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.

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El mandatario señaló que la mujer ocupaba el cargo de suplente de la dirección del frente y estaba encargada de la comisión de sanidad. Durante el procedimiento entregó un fusil, una pistola, un vehículo, 27 proveedores y 902 cartuchos, de acuerdo con la información divulgada por el Gobierno.

De la Espriella también aseguró que la integrante estaría relacionada con ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en La Leona y Pepinal, además de una acción contra las Fuerzas Especiales y la denominada ‘Retoma de El Plateado’. Estos señalamientos hacen parte de la información entregada por el mandatario y deberán ser establecidos dentro de las actuaciones judiciales correspondientes.

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La entrega se produjo en medio de las operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales en el departamento del Cauca. Con el sometimiento, los elementos entregados quedaron a disposición de las autoridades y la mujer deberá responder ante la justicia por los hechos que lleguen a serle atribuidos formalmente.

En Rosas, Cauca, se sometió a la justicia una integrante de la estructura narcoterrorista Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Era suplente de la dirección del frente y encargada de su comisión de sanidad. Entregó un fusil, una pistola,… pic.twitter.com/u3WjYt4Yfu — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 24, 2026

¿Qué entregó la integrante de Carlos Patiño?

Según el reporte divulgado por el presidente, durante el sometimiento fueron puestos a disposición de las autoridades un fusil, una pistola, un vehículo, 27 proveedores y 902 cartuchos.

El material quedó bajo custodia de las autoridades para los procedimientos correspondientes. La información oficial disponible no detalla, por ahora, las circunstancias específicas en que se produjo la entrega ni las diligencias judiciales que seguirán contra la mujer.

¿De qué hechos fue señalada la mujer?

El presidente afirmó que la integrante habría participado en acciones contra tropas en los sectores de La Leona y Pepinal, así como en una operación contra miembros de las Fuerzas Especiales y en la denominada ‘Retoma de El Plateado’.

Estos señalamientos corresponden a la versión entregada por el mandatario y no deben confundirse con una condena judicial. La responsabilidad individual de la mujer frente a esos hechos tendrá que ser determinada por las autoridades competentes dentro del proceso correspondiente.

El Gobierno presentó el sometimiento como parte de las acciones que adelanta contra las estructuras armadas ilegales que operan en el suroccidente del país. La investigación permitirá establecer el papel que habría desempeñado la mujer dentro de la estructura y los hechos que eventualmente deberá enfrentar ante la justicia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.