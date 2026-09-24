La actividad sísmica volvió a marcar la noche en el sur del Tolima. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó siete movimientos con referencia en Chaparral entre las 8:19 p. m. y las 11:58 p. m. del miércoles 23 de septiembre.

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(Vea también: Servicio Geológico explica qué pasa con temblores en Chocó y Chaparral: ya van miles de eventos)

El evento de mayor magnitud ocurrió a las 9:34 p. m., cuando el SGC registró un sismo de 4,1 y profundidad superficial. El movimiento fue percibido en diferentes municipios y ciudades del centro y suroccidente del país, según reportes ciudadanos recogidos por medios de comunicación.

La actividad continuó durante la noche con varios movimientos de magnitudes entre 3,1 y 3,4. Los últimos tres ocurrieron con pocos minutos de diferencia: uno a las 10:43 p. m., otro a las 10:54 p. m. y el último a las 11:58 p. m.

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Los siete eventos registrados durante este periodo tuvieron profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros, según los boletines del SGC. La entidad reportó los siguientes eventos sísmicos.

8:19 p. m.: magnitud 3,6, profundidad superficial.

magnitud 3,6, profundidad superficial. 8:51 p. m.: magnitud 3,3, profundidad superficial.

magnitud 3,3, profundidad superficial. 9:34 p. m.: magnitud 4,1, profundidad superficial.

magnitud 4,1, profundidad superficial. 10:04 p. m.: magnitud 3,1, profundidad superficial.

magnitud 3,1, profundidad superficial. 10:43 p. m.: magnitud 3,4, profundidad superficial.

magnitud 3,4, profundidad superficial. 10:54 p. m.: magnitud 3,1, profundidad superficial.

magnitud 3,1, profundidad superficial. 11:58 p. m.: magnitud 3,1, profundidad superficial.

¿Dónde se sintieron los temblores de Chaparral?

Los reportes disponibles señalan percepción en distintos puntos del Tolima, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. Entre las ciudades mencionadas en los reportes ciudadanos aparecen Ibagué, Cali, Armenia y Pereira, además de municipios de estos departamentos.

El SGC dispone de la plataforma Sismo Sentido para que las personas indiquen dónde percibieron un movimiento y qué efectos observaron. Estos reportes sirven para evaluar posteriormente la intensidad del sismo en las zonas donde fue percibido.

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