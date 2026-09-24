La actividad sísmica volvió a marcar la noche en el sur del Tolima. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó siete movimientos con referencia en Chaparral entre las 8:19 p. m. y las 11:58 p. m. del miércoles 23 de septiembre.
(Vea también: Servicio Geológico explica qué pasa con temblores en Chocó y Chaparral: ya van miles de eventos)
El evento de mayor magnitud ocurrió a las 9:34 p. m., cuando el SGC registró un sismo de 4,1 y profundidad superficial. El movimiento fue percibido en diferentes municipios y ciudades del centro y suroccidente del país, según reportes ciudadanos recogidos por medios de comunicación.
La actividad continuó durante la noche con varios movimientos de magnitudes entre 3,1 y 3,4. Los últimos tres ocurrieron con pocos minutos de diferencia: uno a las 10:43 p. m., otro a las 10:54 p. m. y el último a las 11:58 p. m.
Los siete eventos registrados durante este periodo tuvieron profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros, según los boletines del SGC. La entidad reportó los siguientes eventos sísmicos.
- 8:19 p. m.: magnitud 3,6, profundidad superficial.
- 8:51 p. m.: magnitud 3,3, profundidad superficial.
- 9:34 p. m.: magnitud 4,1, profundidad superficial.
- 10:04 p. m.: magnitud 3,1, profundidad superficial.
- 10:43 p. m.: magnitud 3,4, profundidad superficial.
- 10:54 p. m.: magnitud 3,1, profundidad superficial.
- 11:58 p. m.: magnitud 3,1, profundidad superficial.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-23, 23:58 hora local Magnitud 3.1. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/rlrnlaiy7X
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 24, 2026
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-23, 21:34 hora local Magnitud 4.1. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/kCwCKrrex7
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 24, 2026
¿Dónde se sintieron los temblores de Chaparral?
Los reportes disponibles señalan percepción en distintos puntos del Tolima, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. Entre las ciudades mencionadas en los reportes ciudadanos aparecen Ibagué, Cali, Armenia y Pereira, además de municipios de estos departamentos.
El SGC dispone de la plataforma Sismo Sentido para que las personas indiquen dónde percibieron un movimiento y qué efectos observaron. Estos reportes sirven para evaluar posteriormente la intensidad del sismo en las zonas donde fue percibido.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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