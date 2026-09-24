Las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) indicaron que el paro armado que afecta a sectores del Magdalena y La Guajira terminará a las 7:00 de la mañana del viernes 25 de septiembre, según el mensaje difundido por esa estructura.

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El anuncio llega luego de dos jornadas marcadas por restricciones a la movilidad, cierres de establecimientos comerciales y temor entre habitantes de Santa Marta y otras zonas de influencia de la organización. La oleada de violencia fue comunicada por las ACSN luego de un operativo de la Fuerza Pública en el que murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de esa estructura.

Durante el paro armado, Santa Marta registró una reducción considerable de la actividad comercial y de la circulación en diferentes sectores. Reportes de medios nacionales señalaron calles con poca presencia de personas, negocios cerrados y afectaciones en el transporte, mientras las autoridades reforzaron la vigilancia en la capital del Magdalena y otros puntos de la región.

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La situación también tuvo repercusiones en el turismo. El sector hotelero reportó incertidumbre por las restricciones y el comportamiento de visitantes, aunque Cotelco Magdalena destacó el despliegue de la Fuerza Pública y señaló que continuaban las actividades en algunos sectores turísticos de Santa Marta.

#UltimaHora | Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada anunciaron el fin del paro armado en el Magdalena y La Guajira para las 7:00 a. m. del viernes 25 de septiembre. En Santa Marta, la medida ha generado afectaciones al comercio, transporte, turismo y otras… pic.twitter.com/qqFSmHG3Or — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 24, 2026

¿Qué actividades fueron afectadas por el paro armado en Santa Marta?

El comercio y el transporte estuvieron entre los sectores con mayores dificultades durante las jornadas de restricciones. Diferentes establecimientos optaron por cerrar sus puertas y la movilidad hacia algunos municipios del Magdalena y La Guajira presentó interrupciones, mientras las autoridades trabajaban para recuperar la circulación en los principales corredores viales.

La situación también tuvo impacto sobre las actividades turísticas y cotidianas de la ciudad. Hoteles, restaurantes, comercios y trabajadores del sector debieron operar en medio de un escenario de incertidumbre por las amenazas y la presencia reforzada de uniformados.

¿Qué medidas tomó el Gobierno por la situación en Santa Marta?

El Gobierno Nacional ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta y otros sectores del Magdalena y La Guajira. La Presidencia informó que la instrucción incluyó un mayor despliegue militar y policial para proteger a la población y recuperar el control de las zonas afectadas por las amenazas.

La Policía, por su parte, informó sobre una operación desarrollada en zona rural de Santa Marta que dejó siete integrantes de las ACSN muertos y tres capturados. Entre los fallecidos estuvo alias ‘Cholo’, a quien la institución señalaba como segundo cabecilla y financiero de la organización.

El Ejército también reforzó su presencia en puntos estratégicos de Santa Marta y sus corregimientos, mientras unidades de la Fuerza Aérea apoyaron las labores de vigilancia en la región.

El anuncio de las ACSN sobre el levantamiento del paro está ahora pendiente de su cumplimiento a partir de las 7:00 a. m. del viernes 25 de septiembre. Las autoridades mantienen el dispositivo de seguridad en la región mientras se evalúa la situación de orden público.

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