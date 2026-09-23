Abelardo de la Espriella, que tomó decisiones en las cárceles, se robó las miradas luego de que apareció con una pistola que carga en cinto durante sus recorridos en Santa Marta.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fijó su postura oficial durante un recorrido por el Congreso de la República respecto a las discusiones surgidas en redes sobre la imagen del mandatario armado.

“Un presidente que está en terreno. Está enfrentando a los criminales directamente en las calles de Santa Marta. El mensaje es muy importante, es decirles a los criminales: ‘Ustedes no van a doblegar la voluntad de los colombianos'”, afirmó Lara.

El presidente fue captado en la capital de Magdalena llevando una pistola en el cinturón durante las acciones del paro armado que promueven las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Esta coyuntura de orden público se desencadenó como consecuencia del fallecimiento de uno de los líderes máximos de dicha estructura ilegal, provocando un intenso debate mediático sobre la actuación presidencial.

De la Espriella arribó a Santa Marta durante las últimas horas del 22 de septiembre con la finalidad de comandar las maniobras de la Fuerza Pública orientadas a frenar a las organizaciones criminales.

Dichos grupos al margen de la ley incautaron y destruyeron vehículos, sembraron zozobra vial e impusieron el cese de actividades comerciales como venganza por los delincuentes abatidos en combates recientes.

Durante el despliegue operativo, el presidente recorrió las arterias viales luciendo blindaje corporal y el armamento asignado, al tiempo que dialogó con la comunidad sobre el compromiso estatal en la protección del territorio.

Complementariamente, el ministro Lara enfatizó que la respuesta gubernamental aumentará su intensidad operacional, asegurando que los grupos armados ilegales no lograrán someter a la ciudadanía.

“El pueblo colombiano tiene a su Gobierno que los cuide, los protege y combate a los criminales. Los primeros meses van a ser duros. Esa es la forma como reaccionan los criminales cuando se les persigue”, sentenció el ministro del Interior.

¿Qué pasa en Santa Marta con el orden público?

Santa Marta atraviesa una crisis de seguridad desde el 21 de septiembre de 2026, tras una ofensiva militar contra las ACSN.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada respondieron con un paro armado de 48 horas en el departamento del Magdalena.

Ese día se registraron bloqueos e incineración de vehículos en el sector Once de Noviembre, afectando la movilidad ciudadana.

Ante la escalada, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizar completamente la ciudad de Santa Marta.

El mandatario anunció el refuerzo inmediato de la presencia militar y policial en el Distrito y sus alrededores.

También dio instrucciones para blindar la región y recuperar el control territorial frente a la organización criminal.

El 22 de septiembre continuaron los hechos violentos, con nuevos vehículos incendiados en la Troncal del Caribe.

Uno de los ataques más recientes ocurrió en la calle 30, donde desconocidos incendiaron un taxi en movimiento.

La Alcaldía Distrital expidió el Decreto 431 del 21 de septiembre, con medidas especiales de seguridad temporal.

Esa norma suspendió las clases presenciales en Guachaca, Bonda, Minca, Calabazo y el sector Once de Noviembre.

También prohibió durante 24 horas la circulación de motocicletas con acompañante en todo el territorio distrital.

La restricción rigió desde la medianoche del 22 de septiembre hasta la medianoche del día siguiente.

El alcalde Carlos Pinedo respaldó públicamente la militarización, agradeciendo la presencia estatal para proteger a los samarios.

De la Espriella se trasladó personalmente a la ciudad para liderar un consejo extraordinario de seguridad.

Según el mandatario, la Fuerza Pública ya capturó a tres presuntos integrantes de la estructura en Santa Marta.

Otros dos capturados se registraron en Riohacha, departamento vecino de La Guajira, dentro del mismo operativo.

Aviones de guerra de la Fuerza Aérea Colombiana sobrevolaron la ciudad tras la orden presidencial de militarización.

La ofensiva estatal incluyó además la baja de varios cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Comerciantes, transportadores y ciudadanos han sido blanco de amenazas e intimidaciones por parte de esta estructura armada.

El presidente aseguró que el Estado no cederá ante el terror impuesto por estos grupos criminales.

Hasta el momento, la situación permanece activa, con despliegue reforzado de Policía, Ejército y Fuerza Aérea en la zona.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.