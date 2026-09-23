Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Senado de la República votó mayoritariamente en contra de la moción de censura presentada para destituir al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, tras polémicos bombardeos ocurridos en el departamento de Guaviare, donde se reportó la muerte de hasta tres menores de edad. La votación, que finalizó con 65 votos contrarios y solo 17 apoyos, dejó en evidencia la falta de fuerza de la oposición agrupada en el Pacto Histórico, que impulsó la propuesta, y su incapacidad para remover a un alto funcionario del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella por este reciente escándalo.

Sigue a PULZO en Discover

Según datos revelados en la discusión parlamentaria, el debate giró principalmente en torno a la presunta violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), norma que regula la conducta en conflictos armados y que prohíbe, entre otros puntos, la utilización o reclutamiento de menores de edad en el conflicto. El senador Alex Flórez, vocero del Pacto Histórico y principal impulsor de la moción, hizo énfasis en que "reclutar a un niño es incorporarlo a un grupo armado contra su voluntad", subrayando que, incluso si los menores resultan armados en esos escenarios, "el niño reclutado es siempre una víctima, aunque cargue un fusil". Este argumento pretendía no solo responsabilizar a quienes reclutan, sino también señalar como inadmisibles las acciones militares que no contemplan garantías para proteger a la infancia en contextos de combate.

No obstante, la mayoría parlamentaria rechazó la destitución, con lo que se mantiene en el cargo a Jorge Mora y se preserva el respaldo político de parte del Congreso hacia la política de seguridad del gobierno. La proposición era vista por la oposición como una oportunidad de sancionar tanto la gestión ministerial como la estrategia contra los grupos armados en zonas rurales, pero el resultado evidenció la solidez del respaldo que Mora y el gobierno aún tienen en el Legislativo.

La discusión sobre este episodio sigue abierta en el escenario político colombiano, mientras organizaciones y sectores continúan el debate en torno a la protección de los menores de edad durante el conflicto armado y el cumplimiento de estándares internacionales en operativos militares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Senado no aprobó la moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Mora?

El Senado rechazó la moción de censura principalmente porque la mayoría de los senadores decidió no respaldar los argumentos relacionados con la presunta violación al Derecho Internacional Humanitario en el bombardeo que ocasionó la muerte de menores en Guaviare. La votación mostró que el oficialismo cuenta con suficiente apoyo político para mantener al ministro Jorge Mora en su cargo y evitar un golpe político al gobierno de Abelardo de la Espriella.

¿Qué significa el Derecho Internacional Humanitario y por qué fue central en este debate político?

El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas que regula la conducta de los conflictos armados y protege a las personas que no participan directamente en las hostilidades, especialmente menores reclutados por grupos ilegales. En la discusión, este concepto fue crucial porque la oposición argumentó que el operativo en Guaviare atentó contra esos principios al no salvaguardar adecuadamente la vida de los niños involucrados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.