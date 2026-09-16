Un tenso momento se registró este miércoles en el Senado de la República durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora.

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El episodio tuvo como protagonistas al presidente de la corporación, Honorio Henríquez, y al senador del Pacto Histórico David Racero, quienes protagonizaron un intercambio durante la intervención del congresista.

La discusión comenzó después de una intervención del senador Jota Pe Hernández, quien cuestionó a Racero por una expresión utilizada durante su discurso y relacionada con Jesús.

En medio de la intervención, Henríquez tomó la palabra desde la mesa directiva y le pidió a Racero moderar su lenguaje y mantener el respeto por la plenaria.

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Honorio Henríquez le llamó la atención a David Racero

El presidente del Senado interrumpió a Racero y le hizo un llamado de atención por la manera en que se estaba refiriendo a otros integrantes de la corporación.

“Senador. No, no, no. Respete usted la plenaria y modere su lenguaje. Respete la plenaria. Respete el lenguaje de la plenaria. Continúe, senador”, manifestó Henríquez.

El llamado causó una respuesta inmediata de Racero, quien cuestionó la manera en que el presidente del Senado estaba orientando el debate.

“Presidente, espero que esa vehemencia con la que ahorita orienta el debate lo hubiera hecho cuando cierto personaje nos insultaba la sesión anterior. Yo a usted lo respeto profundamente, presidente. No tengo ninguna queja ante usted”, afirmó el senador.

Henríquez respondió que su intervención correspondía a su función como presidente de la corporación y recordó que anteriormente también había llamado la atención a otros congresistas.

“Mire, senador. Cuando el senador Jota Pe Hernández en un debate utilizó una palabra que no era la adecuada, le llamé la atención públicamente. Y se la llamo a usted también ahora”, señaló.

El presidente del Senado insistió en que Racero debía moderar sus expresiones y mantener el nivel del debate.

“Modere su lenguaje, senador. Yo soy garantista, pero le pido altura en el debate del Senado de la República de los colombianos. Continúe, senador”, agregó Henríquez.

¿Qué dijo David Racero durante el cruce?

Después del llamado de atención, Racero aseguró que había recibido de manera respetuosa la intervención del presidente del Senado y explicó que, desde su perspectiva, simplemente había hecho una referencia a Jesús.

“De manera estoica, presidente, recibo su llamado de atención. Solamente cité a Jesús”, manifestó el congresista.

Sin embargo, inmediatamente después retomó la expresión que había provocado la discusión en la plenaria. “A los cerdos no se les tiran perlas. No es que les gusta hablar tanto de Jesús. Y si un senador se sienta aludido con esa expresión, no es culpa mía, presidente”, afirmó Racero.

La frase generó nuevamente la intervención de la mesa directiva, aunque el senador del Pacto Histórico continuó con su participación en el debate. Racero también pidió que se le permitiera recuperar el tiempo que, según manifestó, había perdido durante el intercambio con Henríquez.

“Continúo y espero se me pueda recuperar el tiempo perdido”, concluyó el senador.

Este es el video del cruce entre Honorio Henríquez y David Racero:

#POLÍTICA | Se caldearon los ánimos en el debate de moción de censura al ministro de Defensa y la cúpula militar por los bombardeos que dejaron menores muertos en la plenaria del Senado. El presidente del Senado, Honorio Henríquez (@honohenriquez), llamó la atención a David… pic.twitter.com/pmH2t1XSKV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 16, 2026

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