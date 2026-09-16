Por: El Espectador

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La Contraloría General de la Nación anunció este miércoles, 16 de septiembre, que los hechos detectados en la Fiduprevisora y relacionados con los pagos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) fueron declarados de impacto nacional, debido al hallazgo de pagos por más de 4,4 billones de pesos sin evidencias ni soportes adecuados. Jenny Lindo Díaz, contralora delegada para la economía y finanzas públicas, indicó que la labor de control permitió identificar un aumento relevante en los compromisos y sumas de dinero gestionadas durante el gobierno anterior.

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En particular, la funcionaria explicó que se identificaron pagos considerables a proveedores del Fomag, superando los 4,4 billones de pesos, pero sin los respaldos documentales requeridos. Además, salieron a la luz inconsistencias presupuestales en las liquidaciones de los contratos del Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de Colombia (Fopep). Estos hallazgos fueron acompañados por otros relacionados con la realización de giros superiores a los 17.000 millones de pesos a empresas de acueducto y energía que presentaban patrimonios negativos y habían sido objetadas por el revisor fiscal de Fiduprevisora. A pesar de estas alertas, según lo reportado por la Contraloría, los pagos se efectuaron por la entidad encargada.

La declaratoria como caso de impacto nacional tiene especial relevancia, ya que permite, de acuerdo con la Contraloría, ejecutar investigaciones y procesos de control fiscal con mayor rapidez y profundidad, además de garantizar la custodia de la información involucrada. La entidad remarcó, a través de su cuenta oficial de X, que este paso permite a la Unidad Anticorrupción iniciar de manera inmediata el proceso de investigación.

Según información pública de la Contraloría, la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción tiene como función concentrar los casos cuyo alcance involucra grandes montos de dinero, repercusiones significativas o impacto generalizado en la población. Dentro de sus actividades, la unidad investiga hechos vinculados a la posible pérdida de recursos públicos por corrupción, mal uso de fondos, infraestructura inconclusa (‘elefantes blancos’) y servicios sociales deficientes.

En línea con esto, el jefe de la Unidad y los contralores delegados intersectoriales estarán a cargo de auditorías y demás pesquisas, siguiendo lo dispuesto en resoluciones que detallan la finalidad y procedimientos de este organismo fiscalizador, con el fin de evitar la pérdida o afectación indebida del patrimonio nacional y obtener las pruebas necesarias para formular posibles responsabilidades fiscales.

¿Qué significa que un caso sea declarado de impacto nacional por la Contraloría?

Cuando la Contraloría General de la Nación declara un caso como de impacto nacional, habilita procedimientos de control fiscal más ágiles y rigurosos. Esta designación permite que la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción se ocupe de la investigación, dado el riesgo alto de pérdida o afectación indebida de los recursos públicos, y que se tomen medidas inmediatas para asegurar la custodia de la información relevante.

¿Qué irregularidades detectó la Contraloría en los pagos del Fomag y Fopep?

La Contraloría detectó pagos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por más de 4,4 billones de pesos sin soportes válidos y halló inconsistencias en las liquidaciones de contratos del Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de Colombia (Fopep). También se encontraron giros significativos a empresas objetadas y con patrimonios negativos, lo que incrementa la preocupación por el manejo de estos recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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