Abelardo de la Espriella obtuvo una decisión favorable en una tutela que buscaba impedir que apareciera en imágenes junto a cuerpos de personas fallecidas durante operativos militares. El caso terminó en manos del Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá, que tomó una decisión distinta a la medida provisional adoptada inicialmente.

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La controversia comenzó con una tutela que pretendía que las imágenes del mandatario caminando cerca de cadáveres cubiertos con bolsas fueran retiradas de los canales oficiales de la Presidencia. Un juez laboral había acogido inicialmente la solicitud y ordenado ocultar ese material mientras avanzaba el proceso.

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Sin embargo, el trámite cambió de despacho después de que otro ciudadano presentara una tutela relacionada con los mismos hechos. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó acumular ambos procesos y enviarlos a un juez diferente al que había establecido la medida cautelar inicial.

La medida provisional estaba dirigida a las cuentas oficiales de la Presidencia y no impedía que las imágenes continuaran circulando en los perfiles personales del jefe de Estado. La Casa de Nariño utilizó este aspecto como parte de su defensa y argumentó que las publicaciones institucionales ya habían sido retiradas.

El proceso terminó favoreciendo al Gobierno en la decisión definitiva del Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá. De esta manera, quedó sin efecto la pretensión que buscaba impedir que el presidente apareciera en ese tipo de imágenes relacionadas con operativos militares.

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El caso se conoció en medio de la difusión de fotografías y videos del mandatario junto a cuerpos cubiertos después de operaciones de las Fuerzas Militares. La decisión judicial se concentró en las publicaciones realizadas desde los canales institucionales de la Presidencia, mientras el material compartido desde las cuentas personales de De la Espriella no estaba cobijado por la medida cautelar inicial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.