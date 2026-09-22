El presidente Abelardo de la Espriella llegó este martes 22 de septiembre a Santa Marta, donde acompañó a integrantes de la Fuerza Pública durante un recorrido por diferentes sectores de la ciudad, en medio de la tensión por las amenazas y acciones atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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(Vea también: [Video] Santa Marta, bajo tensión por paro armado: aviones Kfir sobrevolaron la ciudad)

El mandatario publicó un video en su cuenta de X desde el barrio Cristo Rey, uno de los sectores incluidos en el despliegue de seguridad que se desarrolla en la capital del Magdalena.

La aparición del jefe de Estado se produjo horas después de que el Gobierno anunciara el refuerzo de la presencia militar y policial en Santa Marta, ante la situación de orden público que se registra en la ciudad.

La jornada ha estado marcada por el retiro del transporte público, cierres de establecimientos comerciales y hechos violentos, entre ellos la incineración de un taxi y un vehículo de carga. Además, presencia de la Fuerza Pública y el despliegue de aeronaves Kfir en el departamento.

¡Firme por Santa Marta! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 pic.twitter.com/QTAbxfSDXH — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 23, 2026

“No van a arrodillar al pueblo colombiano”, dijo De la Espriella

Durante el video, De la Espriella se refirió directamente a varias organizaciones criminales y aseguró que su Gobierno mantendrá la ofensiva contra esas estructuras.

“Estos miserables de los ‘Pachenca’, de los Conquistadores de la Sierra, de los narcoterroristas del ‘Clan del Golfo’, no van a arrodillar al pueblo colombiano”, manifestó.

El presidente agregó que su presencia en la ciudad tenía como propósito acompañar el despliegue de las autoridades y enviar un mensaje frente a las amenazas que han afectado a habitantes, comerciantes y transportadores.

“Quiero que sepan que hay un presidente que los va a defender con toda la determinación”, afirmó.

La declaración se conoce después de que el mandatario anunciara durante la jornada que se trasladaría personalmente a Santa Marta para acompañar las acciones de seguridad. Medios locales reportaron posteriormente su presencia en distintos sectores de la ciudad junto a uniformados.

El Gobierno mantiene el despliegue en Santa Marta

La presencia presidencial ocurre en medio del paro armado anunciado por las ACSN luego de la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de esa organización.

Durante este martes se reportaron afectaciones a la movilidad y a la actividad comercial en Santa Marta y otros puntos del Magdalena. Caracol Radio informó sobre el retiro de buses de servicio público y amenazas a comerciantes, mientras las autoridades desplegaron operativos para recuperar el control de las vías y garantizar la movilidad.

En el video publicado desde Cristo Rey, el mandatario cerró su mensaje con una nueva advertencia: “Vamos por todos esos bandidos sin ninguna contemplación”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.