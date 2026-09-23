Por: El Espectador

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En la sociedad contemporánea, diversos factores como la rapidez de los acontecimientos, el predominio de los medios de comunicación y la falta de pensamiento crítico parecen contribuir a una especie de amnesia colectiva que afecta a la memoria histórica de la ciudadanía. Sin embargo, según la columna de opinión publicada por Fabiola Calvo, existe una memoria colectiva, aunque en ocasiones inconsciente, que resurge en momentos de urgencia social. En este escenario, el rol del actual gobierno vuelve a ponerse bajo la lupa. La pregunta fundamental que se hace Fabiola Calvo gira en torno al conocimiento que tienen las autoridades sobre la historia nacional o si, por el contrario, sus decisiones y posturas se fundamentan en información parcial y descontextualizada, comúnmente difundida en medios, o incluso condicionada por residencias en el exterior.

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La columna señala que, pese a que parte de la dirigencia social ha migrado hacia la política o sido absorbida por administraciones previas, el movimiento social sigue activo. Aunque enfrenta limitaciones, como la falta de financiación, sus organizaciones en distintos niveles permanecen alertas y firmes en la defensa de derechos. Este movimiento es descrito como plural, diverso y con una vasta experiencia que incluye no solo logros, sino también episodios de violencia y persecución.

La responsabilidad de las instituciones es otra de las preocupaciones mencionadas. Aunque pueden actuar en función de intereses personales o ideológicos, se espera que velen por el cumplimiento de las normas. A su vez, los partidos políticos se van decantando según intereses propios, dejando de lado muchas veces a quienes confiaron en ellos en las urnas.

La autora también hace referencia a figuras públicas como Abelardo de la Espriella, cuestionando su influencia y posible alineación con intereses de potencias extranjeras como Estados Unidos e Israel. Este señalamiento lleva a reflexionar sobre el contexto global y la necesidad de respuestas colectivas ante imposiciones externas.

En el eje de la reflexión se ubica el término dignidad, definido como un valor inherente a cada ser humano, fundamental para la libertad y la justicia. Esta defensa se fundamenta en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se ilustra con una escena de la película ‘La estrategia del caracol’, dirigida por Sergio Cabrera, en la que la dignidad es presentada como el motor de las luchas sociales. Según la columna, mantener y defender la dignidad es una tarea constante tanto a nivel individual como colectivo.

¿Qué impacto ha tenido el movimiento social en la defensa de los derechos en Colombia?

El movimiento social en Colombia, según Fabiola Calvo, ha sido crucial para defender los derechos fundamentales de la ciudadanía. Aunque la dirigencia ha enfrentado retos como la cooptación política y la persecución, la experiencia acumulada, la creatividad y la organización plural han permitido mantener viva la lucha por la dignidad y la justicia social.

¿Qué significa dignidad y por qué es un concepto central en los derechos humanos?

Dignidad se refiere al valor inherente de todo ser humano, que lo hace libre y autónomo, y que no puede ser tratado como un objeto. Es central en los derechos humanos porque, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la base sobre la cual se construyen la libertad, la justicia y la paz, y justifica la exigencia y la defensa de los derechos a nivel individual y colectivo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.