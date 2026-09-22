Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El Premio Cafam a la Mujer ha abierto oficialmente su convocatoria para la edición número 38, una oportunidad que a lo largo de casi cuarenta años ha permitido resaltar y destacar el papel trascendental de las mujeres colombianas que impactan de manera positiva la vida de muchas personas a lo largo y ancho del país, de acuerdo con información oficial de Cafam. Bajo el lema de esta edición, “Hechas de valentía”, el galardón busca reconocer a aquellas mujeres que afrontan los retos con determinación, resiliencia y un fuerte compromiso social, transformando los obstáculos en oportunidades concretas para sus comunidades.

Sigue a PULZO en Discover

La esencia de esta iniciativa radica en el tipo de valentía que rechaza la pasividad y se convierte en ejemplo de cambio, liderazgo y acción. Desde su primera edición, el Premio Cafam a la Mujer se ha convertido en una plataforma de visibilización y apoyo a proyectos liderados por mujeres que contribuyen activamente al desarrollo social de Colombia. Prueba de ello son los resultados acumulados en su historia: 6.163 mujeres postuladas, 1.020 finalistas y 37 ganadoras nacionales, según cifras entregadas por Cafam. Estas mujeres han representado distintas regiones y contextos, y su liderazgo social ha generado inspiración, movilización y avances para miles de personas.

El director administrativo de Cafam, Ricardo Andrés Urrutia, resalta que “el liderazgo social de las mujeres es fundamental para construir una sociedad más resiliente, equitativa y sostenible”, subrayando así la importancia de apoyar y fortalecer la acción femenina destacada. La convocatoria está abierta para postular a mujeres mayores de edad, sin importar su situación socioeconómica, que hayan generado un impacto significativo en la calidad de vida de su comunidad en cualquier zona de Colombia.

La postulación se realiza a través de las Cajas de Compensación Familiar o los Clubes Rotarios regionales, entregando la documentación y cumpliendo el reglamento general. Es importante que las personas interesadas consulten los plazos particulares de cada entidad, aunque la fecha límite general para la recepción de postulaciones es el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m., de acuerdo con lo especificado por Cafam. Además, las postulaciones finales pueden enviarse por correo certificado o de manera digital, incluyendo correo electrónico o plataformas como WeTransfer o YDRAY.

Historias de liderazgo, visión y heroísmo provenientes de todas las regiones del país han sido el corazón del Premio Cafam a la Mujer, demostrando cómo cada una de estas mujeres puede inspirar a nuevas generaciones y dejar una huella imborrable. Si usted conoce a una mujer que encarne estos valores, la convocatoria está abierta para hacer visible ese impacto.

¿Cuáles son los requisitos y el proceso para postular a una candidata al Premio Cafam a la Mujer?

Para postular a una candidata al Premio Cafam a la Mujer es necesario que la nominada sea mayor de edad y que haya realizado contribuciones significativas para mejorar la calidad de vida en alguna zona del territorio nacional, sin importar su condición socioeconómica. La postulación se hace a través de las Cajas de Compensación Familiar o Clubes Rotarios de la región, siguiendo los requisitos y entregando la documentación correspondiente según el reglamento general. El plazo general para la recepción de postulaciones es hasta el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 5:00 p.m., aunque cada entidad puede establecer plazos propios.

¿Por qué el Premio Cafam a la Mujer destaca el valor de la valentía y resiliencia femenina?

El Premio Cafam a la Mujer, en su edición número 38, toma como inspiración la valentía y resiliencia de las mujeres, reconociendo esas cualidades como motores de liderazgo, transformación y ejemplo social. Según Cafam, la valentía destacada por el premio no se basa en buscar reconocimiento, sino en enfrentar los desafíos, liderar cambios reales y servir como ejemplo de compromiso y servicio, lo que contribuye a fortalecer una sociedad más equitativa y sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.