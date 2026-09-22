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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia publicó una advertencia dirigida a todos los contribuyentes sobre nuevas estrategias implementadas por delincuentes que buscan vulnerar la seguridad financiera de los ciudadanos. Según información oficial difundida por la DIAN, estas personas inescrupulosas emplean el concepto del “saldo a favor” como herramienta para engañar y obtener acceso a las claves bancarias de quienes resultan víctimas de sus trampas.

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En su comunicado, la DIAN remarcó que los delincuentes recurren a anuncios que prometen devoluciones rápidas, utilizando conceptos oficiales como el “saldo a favor” para revestir de legitimidad sus mensajes. Esta modalidad ha ido en aumento, afectando a numerosos contribuyentes que, atraídos por la posibilidad de obtener una devolución de dinero, terminan cediendo información sensible, especialmente contraseñas de cuentas bancarias.

De acuerdo con la entidad, es fundamental aprender a identificar y diferenciar entre propuestas fraudulentas y los procedimientos formales que efectivamente están avalados. Todas las devoluciones legítimas de saldos a favor, enfatiza la DIAN, requieren de un trámite formal que únicamente puede gestionarse a través de la plataforma Muisca. Esta plataforma es el canal digital oficial, diseñado y monitoreado por la DIAN para realizar cualquier devolución o actividad relacionada con saldos a favor.

En vista del riesgo latente, la DIAN insistió en la importancia de acceder únicamente a los canales y plataformas oficiales para cualquier tipo de trámite. Además, recalcó que ningún procedimiento legítimo ante la entidad implica cobros de ningún tipo ni requiere la entrega de contraseñas bancarias. Todos los servicios y trámites administrativos a nombre de la DIAN son, por norma, absolutamente gratuitos.

Por esto, la administración tributaria busca que los ciudadanos reconozcan con claridad cuáles son los medios autorizados y permanezcan alerta frente a ofertas sospechosas que puedan comprometer su seguridad financiera. Así, la DIAN aspira a fortalecer la cultura de prevención y a reducir considerablemente los casos de suplantación y estafa asociados con la manipulación del “saldo a favor”.

¿Cómo identificar una estafa relacionada con el saldo a favor en la DIAN?

Una estafa de este tipo se reconoce por el uso del concepto “saldo a favor” para prometer devoluciones ágiles, exigiendo datos sensibles como contraseñas bancarias. Si el trámite no se realiza por la plataforma oficial Muisca ni exige pasos formales, es muy probable que se trate de un fraude.

¿Qué es la plataforma Muisca de la DIAN y para qué se utiliza?

La plataforma Muisca es el canal digital oficial de la DIAN, por medio del cual los contribuyentes pueden gestionar trámites como la devolución de saldos a favor. Solo a través de esta herramienta se realizan procedimientos legítimos y seguros avalados por la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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