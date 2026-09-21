Por: CENET

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Las importaciones de Colombia durante julio de 2026 alcanzaron un valor de US$7.968,1 millones CIF (costo, seguro y flete), lo que significó un notable crecimiento de 22,9% frente a los US$6.484 millones reportados en el mismo periodo de 2025. Así lo reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su boletín de Importaciones, con datos tomados de las declaraciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El aumento estuvo impulsado principalmente por el desempeño de las manufacturas, que representaron el grueso de las compras externas con una participación del 72,5% y un incremento de 16,1% respecto al año anterior.

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Al analizar las cifras, el DANE aclaró que el incremento en el grupo de manufacturas se debió especialmente a las mayores adquisiciones de maquinaria y equipo de transporte, con un alza del 24%, y de productos químicos y conexos, que aumentaron 11%. Las importaciones de artículos manufacturados diversos y los clasificados principalmente según el material también mostraron crecimientos de 13,1% y 7,0%, respectivamente.

En segundo lugar, se ubicaron los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, con compras que superaron los US$1.111 millones y un crecimiento de 26,3%. El DANE atribuyó este avance principalmente al aumento de 27,2% en productos alimenticios y animales vivos. Por su parte, el grupo de combustibles y productos de industrias extractivas fue el que más creció en el mes, con un 77,3% y compras por US$1.072 millones; en especial, el rubro de petróleo y derivados saltó 79,6% en comparación con julio de 2025.

Desde la perspectiva de los países de origen, China concentró el 30,3% del valor de las compras, seguida por Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, India y Corea. Las adquisiciones provenientes de China crecieron 32,6%, mientras que las de Estados Unidos aumentaron 23,5%. En contraste, las importaciones japonesas cayeron 16,8%, especialmente en vehículos para transporte de personas y mercancías.

El acumulado enero-julio de 2026 también mostró tendencia al alza: las importaciones totales fueron de US$46.043,9 millones CIF, un incremento de 15,1% frente a igual periodo de 2025. Manufacturas y productos agropecuarios mantuvieron protagonismo, en tanto que la balanza comercial del país presentó déficit creciente, alcanzando US$2.797,8 millones FOB para julio y US$11.042 millones FOB en los siete primeros meses del año, según el DANE.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales productos importados por Colombia en julio de 2026?

Según el boletín del DANE, en julio de 2026 los principales productos importados correspondieron al grupo de manufacturas: maquinaria y equipo de transporte, productos químicos y productos conexos, además de artículos manufacturados diversos y artículos clasificados principalmente según el material. Estos rubros impulsaron el crecimiento global de las importaciones, con un protagonismo especial de la maquinaria y el equipo de transporte, cuyas compras superaron los US$2.654 millones en el periodo analizado.

¿Qué significa la sigla CIF en el contexto de las importaciones colombianas?

CIF significa "Costo, Seguro y Flete", y es una modalidad de valoración en el comercio internacional utilizada por el DANE y la DIAN para calcular el valor de las importaciones. Este método incluye el monto pagado por la mercancía, así como los costos de seguro y transporte hasta el puerto de destino en Colombia. Así, el valor CIF representa el costo total que debe asumir el importador para recibir la carga en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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