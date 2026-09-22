En medio de los movimientos en la economía de Colombia, uno de los neobancos que es rival de Nu Bank hizo un movimiento clave para las personas que busquen ganar dinero en sus ahorros.

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Lulo Bank anunció que aumenta la rentabilidad de los Bolsillos, la funcionalidad de la Lulo cuenta que permite separar el dinero según las metas de cada usuario.

En los Bolsillos Flex, la tasa pasa de 7,50 % a 9,50 % E.A. para clientes Lulo y de 9,25 % a 10 % E.A. para clientes Lulo PRO, ofreciendo una alternativa flexible para ahorrar y hacer crecer el dinero sin dejar de tenerlo disponible.

La nueva tasa de 9,50 % E.A. de los Bolsillos Flex se ubica 3,26 puntos porcentuales por encima de la inflación anual de 6,24 % que el DANE registró en agosto de 2026, el dato más alto desde julio de 2024.

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Cómo quedan las tasas de Lulo Bank

Modalidad Tasa anterior Nueva tasa Variación Bolsillo Flex, Lulo 7,50 % E.A. 9,50 % E.A. +2,00 pp Bolsillo Flex, Lulo PRO 9,25 % E.A. 10,00 % E.A. +0,75 pp Bolsillo Programado 60 días, Lulo 8,00 % E.A. 9,50 % E.A. +1,50 pp Bolsillo Programado 90 días, Lulo 8,50 % E.A. 9,50 % E.A. +1,00 pp Bolsillo Programado 60 días, Lulo PRO 9,50 % E.A. 10.00% EA +0,50 pp Bolsillo Programado 90 días, Lulo PRO 9,75 % E.A. 10.00% EA +0,25 pp

El aumento ocurre en un momento de presión sobre el costo de vida y de tasas de referencia elevadas. El Banco de la República mantiene su tasa de política monetaria en 12 % desde julio, tras un incremento de 75 puntos básicos, y la inflación anual pasó de 6,03 % en julio a 6,24 % en agosto, según el DANE. En ese escenario, la remuneración del ahorro se ha convertido en un frente activo de competencia entre las entidades del sistema financiero.

“Subimos las tasas porque cada vez más colombianos buscan herramientas que les permitan organizar su plata y, al mismo tiempo, hacerla crecer. Con esta actualización queremos que nuestros clientes encuentren en los Bolsillos una alternativa sencilla, flexible y competitiva para alcanzar sus metas de ahorro. Si la gente está ahorrando más, lo que corresponde es que esa plata le rinda más, a mayor competencia, mayor innovación y mejores propuestas de valor para los usuarios”, afirmó Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

¿Cómo funcionan los bolsillos de Lulo Bank?

Los Bolsillos son una funcionalidad de la Lulo Bank cuenta, no un producto financiero independiente. Los Bolsillos Flex se abren sin saldo inicial, admiten hasta 10 simultáneos por cliente y pagan rendimientos en los primeros días de cada mes, calculados sobre el saldo promedio del mes anterior.

Los Bolsillos Programados admiten hasta cinco simultáneos y entregan la remuneración al final del plazo elegido, de 60 o 90 días. El dinero no queda bloqueado y puede retirarse antes del vencimiento; en ese caso deja de aplicar la remuneración especial del Bolsillo Programado y se aplica la rentabilidad de la Lulo cuenta.

Las tasas más altas corresponden a los clientes Lulo PRO. Este segmento no tiene membresía ni costo: se accede trayendo la cuenta principal o la cuenta de nómina a Lulo Bank, y reúne una oferta completa para quienes reciben allí su sueldo, con libranza 100 % digital, mejores condiciones en crédito y la opción de nómina protegida, un seguro que, según los términos de la póliza, entrega el sueldo a los beneficiarios hasta por $15 millones.

Los Bolsillos hacen parte de un ecosistema con el que las personas pueden manejar, ahorrar, financiarse y protegerse desde una sola experiencia: cuenta remunerada, Bolsillos, CDT digital desde $100.000, tarjeta débito y tarjeta de crédito 100 % digital, crédito de libre destino, libranza 100 % digital y seguros como el SOAT.

Lulo Bank es propiedad del Grupo Gilinski, uno de los conglomerados económicos y financieros más importantes de Colombia, liderado por el empresario Jaime Gilinski Bacal, reconocido en el ambiente a nivel nacional del país.

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