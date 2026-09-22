La compra de cartera puede ser una alternativa para quienes tienen deudas con tarjetas de crédito y buscan trasladarlas a otra entidad con mejores condiciones de pago.

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El mecanismo permite acceder a tasas más bajas, plazos diferentes o consolidar varias obligaciones en una sola cuota.

Según el reporte trimestral de la Superintendencia Financiera, vigente entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, 19 entidades ofrecen compra de cartera para deudas de tarjetas.

Serfinanza registra la tasa más baja, con 12,55%, seguida de Davivienda, con 12,66%, y Coopcentral, con 14%. En contraste, las tasas más altas corresponden a Finandina, con 28,79%; Financiera Juriscoop, con 28,78%, y BBVA Colombia, con 28,76%.

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En la parte media aparecen Bancolombia, con 18,30%; Bancoomeva, con 19,56%, y Banco Caja Social, con 19,70%. Sin embargo, la tasa final puede variar según el historial y puntaje crediticio de cada cliente.

Expertos recomiendan revisar el costo total del nuevo crédito y no enfocarse únicamente en reducir la cuota mensual.

Algunos bancos ofrecen plazos de 36, 48 o 60 meses, pero extender demasiado la deuda puede aumentar los intereses pagados. También aconsejan analizar cuánto capital e intereses faltan por cancelar antes de trasladar la obligación.

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