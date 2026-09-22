El mercado de vivienda nueva en Colombia mantiene una tendencia de caída en 2026. Entre enero y agosto se vendieron 105.226 unidades, 11,7 % menos que en el mismo periodo de 2025.

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Los lanzamientos de nuevos proyectos también disminuyeron 17,5 %, hasta 79.226 viviendas, mientras que las iniciaciones de obra bajaron 14,1 %, con 70.264 unidades.

La caída se hizo más fuerte durante el segundo semestre. En julio y agosto se vendieron 24.521 viviendas, 23,3 % menos que un año atrás. Solo en agosto se registraron 11.930 ventas, una reducción cercana al 28 %.

Por segmentos, la vivienda VIS cayó 8,4 %, mientras que la no VIS tuvo un descenso de 18,6 %. La VIP mostró una reducción menor en ventas, de 5,6 %, pero sus lanzamientos cayeron 34,7 % y las iniciaciones 49,2 %.

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Al cierre de agosto había 158.504 viviendas nuevas disponibles, apenas 0,9 % menos que un año antes. Bogotá y Cundinamarca fueron de las pocas regiones con estabilidad, mientras Valle, Santander y Antioquia registraron fuertes descensos.

Los datos de Camacol muestran un mercado que vende, lanza y construye menos.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.