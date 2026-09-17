Pagar el arriendo puede representar una de las mayores cargas económicas para los hogares, pero algunos afiliados a Colsubsidio pueden acceder a un auxilio destinado a cubrir parte del canon mensual durante un periodo determinado.

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El beneficio contempla un aporte de $1.050.543 mensuales y puede mantenerse durante un máximo de 24 meses. Si el hogar recibe el subsidio durante todo ese periodo, el monto acumulado alcanza los $25.213.032.

Hay una condición importante sobre el valor del alquiler: el aporte no puede superar el 90 % del canon de arrendamiento. Por eso, el subsidio no implica que Colsubsidio cubra cualquier arriendo de manera completa, sino que el monto entregado está sujeto a esa proporción.

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El auxilio está dirigido a personas afiliadas a la caja de compensación que cumplan las condiciones establecidas para la postulación. Entre ellas aparecen requisitos relacionados con los ingresos del hogar, la propiedad de vivienda y el acceso previo a subsidios habitacionales.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de arriendo?

El primer requisito es contar con afiliación activa a Colsubsidio. Además, los ingresos familiares no pueden superar los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes establecidos para 2026, equivalentes a $3.501.810.

También existe una condición sobre el patrimonio del grupo familiar: ninguno de sus integrantes puede ser propietario o poseedor de una vivienda en Colombia.

A esto se suma que ninguno de los integrantes del hogar postulante debe haber recibido anteriormente un subsidio de vivienda. El cumplimiento de estas condiciones es necesario para avanzar en el proceso de postulación.

¿En qué lugares se puede usar este beneficio?

El subsidio no está disponible para cualquier inmueble del país. La vivienda que se ocupe o se pretenda ocupar en arriendo debe estar localizada dentro de los municipios habilitados por Colsubsidio.

La cobertura se concentra principalmente en Bogotá y municipios de Cundinamarca, por lo que antes de presentar la postulación es necesario comprobar que el inmueble cumpla con el requisito territorial.

Además de las condiciones del solicitante, la vivienda debe cumplir los parámetros establecidos por la caja de compensación para que el hogar pueda recibir el aporte.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.