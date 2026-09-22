Por: Mall y Retail

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El comercio colombiano entra en la recta final de 2026 con una nueva ola de aperturas que confirma que los retailers no quieren llegar tarde a la temporada más importante del año. Después de un agosto atípico, marcado por el terremoto que obligó a muchas compañías a concentrarse temporalmente en estabilizar sus operaciones, revisar cronogramas y reorganizar procesos logísticos, septiembre vuelve a mostrar un mercado en movimiento. La expansión regresa al centro de las agendas empresariales y lo hace bajo una presión adicional: el calendario comercial comienza a reducir el margen de maniobra.

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Para las marcas que ya venían ejecutando proyectos durante el segundo semestre, el principal impacto del terremoto se sintió en los tiempos de ejecución. Adecuaciones, montajes, abastecimiento, contratación de personal y fechas de inauguración tuvieron que ajustarse o reprogramarse en algunos casos, justo cuando las compañías comenzaban a preparar la temporada de fin de año. En retail, unas pocas semanas pueden marcar una diferencia importante, especialmente cuando una apertura requiere tiempo para estabilizar la operación, generar tráfico y posicionarse entre los consumidores antes de entrar de lleno en noviembre y diciembre.

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A este escenario se suma un mayor optimismo empresarial después del 7 de agosto, que ha contribuido a reactivar decisiones de inversión y crecimiento. Las compañías vuelven a enfilar baterías para acelerar aperturas y aprovechar el cierre del año. Y no es un detalle menor: noviembre y diciembre no son simplemente dos meses más en el calendario, sino el periodo en el que muchas categorías concentran una parte muy relevante de sus ventas anuales.

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Una tienda que abre en septiembre u octubre todavía tiene tiempo para ajustar su operación, completar inventarios, capacitar al personal y comenzar a ganar reconocimiento antes del momento de mayor tráfico. En cambio, una apertura tardía puede llegar a Navidad sin haber alcanzado aún su velocidad comercial.

Además, la temporada de fin de año comienza cada vez más temprano. La Encuesta de Navidad 2025 de Fenalco mostró que el 47% de los consumidores todavía concentra sus compras en diciembre, pero el 26% aprovecha jornadas como Black Friday, Black Days y Cyber Monday, mientras otro 17% compra durante noviembre y un 7% empieza incluso antes. Vestuario y calzado continúan encabezando las categorías preferidas para regalar. El Black Friday, además, dejó de ser exclusivamente una jornada de descuentos: el 33% de quienes participaron en 2025 manifestó que utilizó la fecha para adelantar compras navideñas. Para los retailers, la lectura es clara: llegar a diciembre ya no es suficiente; la verdadera competencia comienza varias semanas antes.

Decathlon: crecer donde está el consumidor

Uno de los movimientos más representativos de esta nueva etapa es el de Decathlon. La compañía prepara para el 25 de septiembre la apertura de su décima tienda en Bogotá, en el Centro Comercial Santafé, reforzando una estrategia orientada a construir alrededor de la nueva sede una propuesta de “sinergia deportiva”, conectándose con comunidades, escenarios y actividades del sector.

La propia compañía ha presentado esta apertura como un nuevo paso dentro de su propósito de acercar el deporte a más personas y fortalecer la relación con las comunidades deportivas. Más que sumar un punto de venta, el caso refleja cómo la expansión moderna busca territorios donde la marca pueda integrarse con los hábitos de vida de su público y construir relaciones que vayan más allá de la transacción.

Miniso y el potencial de las ciudades intermedias

Miniso avanza por un camino diferente, pero complementario: profundizar su presencia en ciudades intermedias. Su segunda tienda en Ibagué, abierta recientemente en el Centro Comercial La Estación, confirma que los planes de crecimiento nacional ya no pueden construirse únicamente alrededor de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Mercados como Ibagué ofrecen una masa crítica de consumidores, centros comerciales consolidados y oportunidades de expansión para marcas que ya alcanzaron altos niveles de presencia en las principales capitales.

La apertura de una segunda tienda en una misma ciudad en un periodo relativamente corto también refleja una evolución importante en la estrategia territorial: primero se conquista el mercado y luego se profundiza la cobertura. Para las marcas, esto permite aumentar la frecuencia, mejorar la accesibilidad y ampliar las oportunidades de consumo en zonas donde ya existe conocimiento y aceptación de la propuesta comercial.

Kosta Azul rejuvenece mientras amplía su red

En moda masculina, Kosta Azul también acelera. Tras su apertura en Cosmocentro de Cali, la compañía proyecta terminar 2026 con 19 tiendas propias y continúa evaluando oportunidades en nuevas ciudades.

Paralelamente, espera elevar su producción de aproximadamente 512.000 a 550.000 unidades durante el año. Sin embargo, su estrategia no se limita a sumar puntos de venta. La marca también busca ampliar su universo de consumidores, evolucionando desde una propuesta tradicionalmente asociada con un público masculino más clásico hacia colecciones más casuales, versátiles y cercanas a consumidores jóvenes. En este caso, el crecimiento ocurre simultáneamente en territorio y en segmento.

Americana de Colchones acelera cobertura

La categoría de descanso también continúa apostándole a la presencia física. Americana de Colchones mantiene una amplia red de centros de experiencia y sigue desarrollando cobertura nacional. Se trata de una categoría especialmente interesante porque demuestra que la tienda conserva una función estratégica incluso en productos de baja frecuencia de compra. Probar un colchón, recibir asesoría y comparar alternativas siguen siendo momentos relevantes dentro de la decisión de compra. El comercio electrónico puede iniciar la relación, pero el espacio físico mantiene una alta capacidad para cerrar la venta y generar confianza.

Skechers, Purpure y Cubitt: más metros para competir

Skechers alcanzó su tienda número 50 en Colombia con una nueva apertura en Mallplaza Cartagena. Purpure Makeup, por su parte, amplió su presencia en Bogotá con una tienda en Multiplaza, mientras Cubitt abrió en Centro Mayor su primera tienda oficial en Colombia y la número 35 de su red mundial.

Detrás de todos estos movimientos hay una lógica más profunda. Expandirse geográficamente significa multiplicar las ocasiones en las que un consumidor puede encontrarse con una marca. Cada nueva tienda amplía el área de influencia, mejora la visibilidad, incrementa las posibilidades de tráfico y permite captar demanda en mercados donde antes la compañía no tenía presencia. En ciudades intermedias, además, una apertura puede reducir de manera significativa la distancia entre el consumidor y el producto, evitando que esa compra se desplace hacia otra marca simplemente por cercanía.

Por eso, una apertura no debería analizarse únicamente por los metros cuadrados que incorpora una compañía. Una tienda representa cobertura, frecuencia, recordación y oportunidades de conversión. Supone estar presente en más momentos de consumo y aumentar las probabilidades de participar en la decisión de compra. En mercados cada vez más competidos, la proximidad vuelve a convertirse en una ventaja estratégica.

El comercio electrónico transformó el retail, pero no eliminó el valor de la tienda. Lo que hizo fue redefinir su función. Hoy un punto físico vende, pero también permite probar productos, recoger pedidos, gestionar cambios, recibir asesoría, experimentar con la marca y construir comunidad. La omnicanalidad no necesariamente reduce la importancia de la red física; en muchos casos, la convierte en una pieza todavía más relevante dentro del ecosistema comercial.

Después de un agosto que obligó a varias compañías a modificar prioridades y cronogramas, el retail colombiano vuelve a mirar hacia adelante. Todavía habrá que esperar las cifras de ventas de agosto para medir con mayor precisión el impacto de la emergencia sobre el comercio, pero las decisiones empresariales ya muestran que muchas marcas no quieren perder el último trimestre. Decathlon, Miniso, Kosta Azul, Americana de Colchones, Skechers, Purpure Makeup y Cubitt recorren caminos distintos, pero comparten una misma lógica: ganar territorio, acercarse al consumidor y llegar preparados a la temporada más importante del año.

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Septiembre y octubre se convierten así en meses decisivos. No solo porque permiten recuperar parte del tiempo perdido, sino porque representan la última gran ventana para abrir, estabilizar operaciones y comenzar a generar tráfico antes de Black Friday y Navidad. En retail, llegar primero no siempre garantiza el éxito, pero llegar tarde sí puede significar perder una parte importante de la oportunidad.

El retail no se detiene. Y cuando el cierre del año concentra buena parte de las decisiones de consumo, llegar a tiempo deja de ser simplemente una cuestión de expansión: se convierte en una ventaja competitiva.

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