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El Mapa Nacional del Retail, de Mall & Retail analiza el desempeño financiero y empresarial de cerca de 450 compañías presentes en los principales centros comerciales del país, agrupadas en 22 categorías que permiten entender cómo está cambiando el consumo colombiano.

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Moda, gastronomía, entretenimiento, belleza, supermercados, tecnología y servicios hacen parte de una radiografía que muestra cuáles formatos están ganando participación y cuáles marcas están capitalizando mejor las nuevas preferencias del consumidor. Dentro de ese universo, una de las categorías que muestra mayor dinamismo es la Moda Deportiva, un negocio que ya dejó de depender exclusivamente de quienes practican una disciplina para convertirse en una expresión cotidiana de vestuario y estilo de vida.

El fenómeno tiene profundas raíces sociales. El consumidor actual quiere más comodidad, mayor informalidad y prendas que puedan utilizarse indistintamente para trabajar, viajar, caminar, entrenar o socializar. El auge del athleisure borró buena parte de la frontera que antes separaba la ropa deportiva de la moda casual, mientras que una mayor preocupación por la salud física, el crecimiento del running, los gimnasios, el ciclismo, el fútbol recreativo y las actividades al aire libre amplió considerablemente la base de compradores. A ello se suma el impacto de grandes eventos deportivos. Según Euromonitor, las ventas de ropa deportiva en Colombia superan los US$1.500 millones al año y mantienen una proyección de crecimiento cercana al 6% para 2026 impulsado por el Mundial de Fútbol que incrementó las ventas de categorías como camisetas, guayos, balones, accesorios de entrenamiento y productos relacionados con la práctica recreativa.

Las cifras del Mapa confirman esa transformación. Las 23 empresas analizadas en Moda Deportiva pasaron de $3,34 billones en ingresos operacionales durante 2024 a $4,00 billones en 2025, un crecimiento cercano al 18,4%.

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Sin embargo, detrás de esta categoría conviven dos modelos de negocio diferentes. El primero corresponde a los fabricantes y marcas internacionales, donde aparecen Adidas, Skechers, Nike, Puma, Le Coq Sportif, Speedo y otras compañías. El segundo está conformado por los operadores especializados y almacenes de oferta multimarca, como Decathlon, Sportline, Prochampions, People Play’s, Sport Zone y Planeta Sport. Esta convivencia convierte a la categoría en una de las más interesantes del retail: las marcas buscan relacionarse directamente con el consumidor, mientras los especialistas multimarca compiten ofreciendo variedad, conveniencia y capacidad de comparación.

Adidas mantiene un liderazgo contundente

Entre los fabricantes, Adidas continúa siendo el gran líder del mercado colombiano. La compañía registró ingresos operacionales por $1,339 billones en 2025 con un crecimiento de 12,7%. Su fortaleza proviene de una combinación difícil de replicar: reconocimiento global, fútbol, moda urbana, Originals, running y una extensa red de distribución directa e indirecta.

A esa operación se suma Master Series, operador de franquicias Adidas, que también viene ampliando la presencia de la marca mediante aperturas en ciudades intermedias. El Mundial, la Selección Colombia y el regreso de tendencias retro alrededor de siluetas clásicas fortalecen además la conexión de Adidas con consumidores que compran sus productos incluso sin practicar deporte.

El segundo protagonista es Skechers, probablemente uno de los casos de crecimiento más consistentes de los últimos años. Sus ingresos pasaron de $371.909 millones en 2024 a $484.908 millones en 2025, un avance extraordinario de 30,4%. La estrategia ha consistido en apropiarse de un atributo muy claro: comodidad. Sobre esa plataforma la compañía ha ampliado su alcance desde el calzado casual hacia running, fútbol y lifestyle, acompañándolo con una fuerte expansión territorial. En marzo de 2026 abrió su primera tienda en La Guajira y alcanzó 51 establecimientos en Colombia, demostrando que la categoría deportiva ya encuentra oportunidades más allá de Bogotá, Medellín y Cali.

El tercer lugar entre los grandes fabricantes analizados corresponde a Nike, pero es también el caso que requiere mayor cuidado al interpretar las cifras. Athletic Sport, compañía asociada a la operación de la marca en Colombia, reportó ingresos por $207.017 millones en 2025, frente a $97.755 millones en 2024, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 112%. Parte de las ventas de productos Nike, sin embargo, se realiza a través de terceros y cadenas multimarca, por lo que la cifra de la sociedad local no refleja necesariamente el tamaño total que tiene la marca ante el consumidor colombiano.

Nike está reforzando especialmente running y fútbol, además de invertir en formatos de mayor experiencia. En abril reabrió El Tesoro de Medellín bajo el concepto Nike Rise 2.0, con 510 m² y más de 840 referencias, y la compañía ha señalado que busca espacios de mayor dimensión para continuar expandiéndose.

Decathlon y Sportline: una competencia prácticamente empatada

En el grupo de operadores especializados, el liderazgo está definido por una diferencia mínima. Decathlon Colombia obtuvo ingresos operacionales de $393.299 millones en 2025, creciendo 19,9% frente a los $328.054 millones de 2024. Sportline, por su parte, alcanzó $392.581 millones, 8,1% por encima de los $363.279 millones del año anterior. La diferencia entre ambas compañías fue de apenas $718 millones, prácticamente un empate dentro de un mercado cercano a los $400.000 millones para cada operador.

La fórmula de Decathlon es distinta a la de los distribuidores tradicionales. Su propuesta busca democratizar la práctica deportiva mediante una oferta extensa, precios accesibles y marcas especializadas desarrolladas por el propio grupo. En Colombia ofrece productos para más de 60 deportes y alrededor de 5.000 referencias, con presencia actualmente en Bogotá, Chía, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales e Ibagué. Para 2030 la compañía proyecta alcanzar entre 30 y 35 tiendas, apoyándose en distintos tamaños y formatos. La empresa aseguró además que sus ventas locales ya superan los €100 millones anuales, equivalentes a cerca de $435.000 millones, ratificando a Colombia como uno de sus mercados de mayor proyección.

Sportline juega una partida diferente. Su gran ventaja es ofrecer bajo un mismo techo varias de las marcas deportivas más aspiracionales del mercado. La estrategia permite capturar a un consumidor que no necesariamente llega buscando una marca específica, sino que quiere comparar siluetas, tecnologías y precios.

El modelo también se beneficia del creciente peso del sneaker como artículo de moda y de la posibilidad de combinar performance con lifestyle. Con ingresos de $392.581 millones, Sportline demuestra que la tienda multimarca sigue teniendo enorme vigencia incluso mientras fabricantes como Adidas, Nike y Skechers fortalecen sus propias redes directas.

El tercer jugador entre los operadores especializados es Prochampions, que alcanzó ingresos por $140.665 millones en 2025, frente a $101.824 millones en 2024, lo que significó un crecimiento de 38,1%, uno de los más altos del segmento. La cadena distribuye marcas como Adidas, Nike, Reebok, Under Armour y Asics y ha encontrado particularmente en el running uno de sus principales motores. Su estrategia combina expansión física con comercio electrónico: durante 2025 la compañía reveló que el canal digital ya representaba alrededor de 20% de sus ventas, mientras avanzaba hacia una meta de al menos 30 establecimientos.

De vender ropa deportiva a vender un estilo de vida

El resultado de la categoría permite identificar una de las transformaciones más importantes que está ocurriendo dentro de los centros comerciales colombianos. La moda deportiva ya no compite solamente contra otras marcas deportivas; compite directamente contra la moda tradicional por una parte cada vez mayor del guardarropa del consumidor. Un par de tenis puede utilizarse para correr en la mañana y asistir a una reunión en la tarde; una camiseta técnica puede convertirse en vestuario cotidiano y una sudadera dejó hace tiempo de pertenecer exclusivamente al gimnasio.

Ese cambio explica por qué fabricantes, franquiciados, distribuidores y cadenas especializadas están acelerando simultáneamente su expansión. Adidas conserva una distancia considerable en ingresos, Skechers sorprende por la velocidad de su crecimiento y Nike comienza a reflejar financieramente una nueva etapa de expansión. Entre los especialistas, Decathlon y Sportline protagonizan una competencia prácticamente cabeza a cabeza, mientras Prochampions emerge con tasas superiores al 38%.

La conclusión del Mapa Nacional del Retail 2026 es clara: pocos segmentos están tan alineados con los cambios culturales del consumidor como la Moda Deportiva. Salud, comodidad, informalidad, moda y deporte convergieron en una misma categoría, convirtiéndola no solo en una de las de mayor crecimiento, sino también en una de las que probablemente seguirá ganando metros cuadrados dentro de la mezcla comercial de los centros comerciales colombianos durante los próximos años.

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