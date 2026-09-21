El Distrito abrió una segunda convocatoria del subsidio de Arrendamiento Temporal Solidario, dirigido a hogares vulnerables de Bogotá que necesitan apoyo para pagar el alquiler de una vivienda. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de septiembre de 2026.

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El programa, liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat, entrega hasta $1.085.561 mensuales durante un máximo de seis meses. En total, un hogar podría recibir hasta $6.513.366 si obtiene el monto máximo durante todo el periodo.

Para solicitarlo, el jefe del hogar debe ser mayor de edad y acreditar ingresos de hasta un salario mínimo.

Además, ningún integrante puede ser propietario de una vivienda en Colombia, salvo las excepciones establecidas, ni haber recibido anteriormente un subsidio de vivienda que haya sido aplicado.

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El beneficio está dirigido a grupos como mujeres víctimas de violencia, víctimas del conflicto armado, personas afectadas por emergencias o desastres recientes, adultos mayores, recicladores inscritos en el RURO y personas de grupos étnicos.

También existen criterios de priorización para hogares monoparentales, cuidadores, jóvenes jefes de hogar, personas con discapacidad y otros grupos.

La postulación es presencial y requiere documentos de identidad, ingresos, contrato de arriendo, recibos de servicios, fotografías y soportes adicionales. La vivienda debe ser independiente, estar en un sector legalizado y cumplir condiciones de habitabilidad.

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