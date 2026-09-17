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Las personas mayores que forman parte del programa Colombia Mayor y que aún no han reclamado el dinero correspondiente al séptimo ciclo de pagos recibirán un plazo adicional para hacerlo. De acuerdo con Prosperidad Social, la entidad responsable de este programa, la fecha límite para retirar los recursos fue extendida hasta el 20 de septiembre, buscando facilitar el acceso y evitar que quienes tienen derecho al incentivo lo pierdan por no lograr efectuar el cobro oportunamente.

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Según el balance presentado por Prosperidad Social, con corte al domingo 13 de septiembre, el 91 % de los beneficiarios ya había recibido la transferencia. Sin embargo, aún quedaban 241.830 adultos mayores pendientes del retiro de sus recursos. En total, para este séptimo ciclo, se programaron transferencias para 2.788.074 personas mayores, cifras que evidencian la magnitud y el alcance de la iniciativa. La inversión realizada en esta etapa alcanzó los $639.643 millones, según datos oficiales de la entidad.

Sandra Suárez Pérez, directora de Prosperidad Social, señaló que la extensión del plazo responde a la intención de garantizar que ninguna persona mayor se quede sin el subsidio. Suárez invitó a quienes aún no hayan cobrado a acercarse a los puntos autorizados y efectuar el proceso directamente, sin intermediarios y utilizando los canales oficiales que dispone Prosperidad Social.

Como parte de la modernización en la entrega de apoyos económicos, este ciclo también contempla la opción de recibir el pago a través del Gestor de Información Financiera (GIF). Este sistema permite que los beneficiarios que registraron previamente una cuenta bancaria o depósito electrónico reciban la transferencia sin necesidad de ir presencialmente a los puntos de pago. En esta ocasión, 24.598 participantes lograron el registro exitoso y obtendrán el dinero directamente en su producto financiero. Prosperidad Social aclara que quienes no hayan realizado este proceso, aún pueden registrar, consultar o actualizar los datos de su cuenta bancaria en la plataforma del GIF disponible en su página web.

Esta flexibilidad en las modalidades de pago representa un avance para facilitar el acceso, optimizar tiempos y, en especial, brindar condiciones más seguras y prácticas para la población mayor beneficiaria.

¿Hasta cuándo se puede reclamar el séptimo ciclo de pagos de Colombia Mayor?

Según Prosperidad Social, el plazo para retirar los recursos correspondientes al séptimo ciclo de pagos se amplió hasta el 20 de septiembre. Esta medida busca que todos los beneficiarios que aún no han realizado el cobro tengan tiempo suficiente para acercarse a los puntos autorizados y recibir el subsidio.

¿Cómo funciona el Gestor de Información Financiera para pagos de Colombia Mayor?

El Gestor de Información Financiera (GIF) es una herramienta digital habilitada por Prosperidad Social que permite a los beneficiarios de Colombia Mayor registrar, consultar o actualizar la información de su cuenta bancaria o depósito electrónico. Mediante este sistema, quienes tengan un producto financiero registrado podrán recibir las transferencias de manera directa, sin necesidad de acudir presencialmente a un punto de pago.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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