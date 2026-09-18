David Vélez, CEO de Nubank, cuestionó los plazos previstos en Colombia para implementar plenamente el Open Finance y advirtió que los tiempos regulatorios no corresponden con la velocidad a la que avanza la tecnología.

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David Vélez hizo estas declaraciones durante el Latam Fintech Market, evento que se realiza en Barranquilla y al que asiste Pulzo. Allí habló sobre los retos del Open Finance en Colombia y el potencial de la inteligencia artificial para transformar el acceso a los servicios financieros.

El ejecutivo calificó como inviables los cronogramas que contemplan periodos de hasta 180 meses y aseguró que incluso esperar tres meses para avanzar en esta infraestructura resulta excesivo.

Para Vélez, Colombia debe acelerar la adopción del Open Finance porque esta herramienta puede transformar la competencia dentro del sistema financiero y facilitar que más ciudadanos tengan acceso a información sobre sus productos de ahorro y crédito.

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El modelo permite compartir datos financieros entre diferentes entidades, siempre con autorización del usuario, lo que puede ayudar a comparar alternativas y acceder a mejores condiciones.

El CEO de Nubank considera que la tecnología debe utilizarse para democratizar servicios financieros que históricamente han estado más disponibles para las personas con mayores ingresos y conocimientos. En ese escenario, destacó especialmente el potencial de la inteligencia artificial.

Vélez comparó el impacto que tuvo el celular al permitir que las personas llevaran un banco en el bolsillo con lo que podría conseguir la inteligencia artificial.

Según explicó, esta tecnología podría poner “un banco y un banquero en el bolsillo de cada persona”, al ofrecer herramientas para tomar decisiones financieras más sofisticadas.

Su argumento apunta a que la IA podría ayudar a los colombianos a identificar mejores opciones de crédito, tomar decisiones de inversión y aprovechar productos financieros y beneficios tributarios que tradicionalmente requieren conocimientos especializados.

Además, la inteligencia artificial podría ampliar el acceso al crédito. El análisis de grandes cantidades de información permitiría evaluar a personas que actualmente tienen poco o ningún historial financiero formal, aumentando las posibilidades de inclusión.

Así, Vélez plantea que la combinación entre Open Finance e inteligencia artificial puede reducir las barreras de acceso a información financiera y aumentar la competencia.

Para el ejecutivo, acelerar estos procesos tendría un impacto potencialmente significativo en la manera como los colombianos administran su dinero y acceden a servicios financieros.

Qué es el Open Finance y por qué sería clave en Colombia

Open Finance es un modelo financiero que permite que los usuarios compartan sus datos financieros con diferentes entidades, siempre con su autorización. Esto puede incluir información sobre cuentas, movimientos, créditos, ahorros y otros productos.

La idea es que esos datos no queden concentrados en una sola entidad. Al permitir que diferentes bancos y empresas financieras accedan a la información autorizada, los usuarios pueden comparar productos, buscar mejores condiciones y recibir ofertas más ajustadas a su perfil.

En Colombia, el Open Finance busca impulsar la competencia y la inclusión financiera. También puede facilitar el acceso al crédito para personas con poca información financiera tradicional y, combinado con inteligencia artificial, ayudar a los usuarios a tomar decisiones sobre préstamos, ahorro e inversión.

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