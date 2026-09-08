Nu Colombia anunció una alianza con D1 que ampliará su red de corresponsales a cerca de 2.800 tiendas en 28 departamentos y 540 municipios del país.

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Gracias a esta iniciativa, más de 5 millones de clientes podrán retirar efectivo directamente en las cajas de las tiendas D1, utilizando únicamente su celular y sin necesidad de una tarjeta física.

La nueva funcionalidad estará disponible desde el 9 de septiembre y se implementará progresivamente.

Para realizar un retiro, el usuario deberá ingresar a la aplicación de Nu, seleccionar la opción “Retirar”, elegir “En D1 con QR”, escanear el código generado por el datáfono y autorizar la transacción. El monto máximo será de $700.000 por operación.

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La compañía destacó que esta alianza busca facilitar el acceso al efectivo y ofrecer mayores alternativas a sus clientes, combinando servicios financieros digitales con una amplia red de establecimientos físicos.

El anuncio se produce cuando Nu Colombia cumple cinco años de operaciones en el país. La entidad asegura haber entregado la primera tarjeta de crédito a cerca de un millón de colombianos y actualmente atender aproximadamente al 15 % de la población adulta nacional.

Con esta alianza, Nu busca fortalecer su presencia regional y facilitar el acceso a servicios financieros mediante una opción práctica, tecnológica y cercana a la rutina cotidiana de los colombianos.

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