Echeverry, reconoció que uno de los principales retos que enfrenta actualmente el sistema financiero colombiano está en aumentar el acceso al crédito.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Vicepresidente Restrepo se va contra el gota a gota en Colombia: cobran hasta “720 %”)

Durante su intervención en el Latam Fintech Market, en Barranquilla, el ejecutivo destacó los avances que ha tenido el país en materia de transacciones digitales, pero aseguró que ese progreso no ha sido suficiente para aumentar el crédito disponible para hogares y empresas.

Echeverry citó una cifra para ilustrar la situación: según explicó, el crédito en Colombia representa cerca del 40 % del producto interno bruto (PIB), mientras que en Chile alcanza el 80 %.

Lee También

“Lo que estamos haciendo no es suficiente”, afirmó el presidente del Banco de Bogotá.

Echeverry dice que la banca debe aumentar el crédito

El ejecutivo señaló que la transformación digital del sistema financiero ha permitido que cada vez más colombianos utilicen plataformas para realizar sus operaciones.

“Hoy el 96 %, 97 % de los colombianos transa en plataformas”, manifestó.

Sin embargo, Echeverry diferenció ese avance de lo que ocurre con el acceso al crédito, al que denominó el “lado activo” de la actividad bancaria.

“Pero el lado activo, el crédito sobre el PIB es el 40 %, en Chile es el 80 %. Entonces algo estamos haciendo. No podemos ser complacientes”, señaló.

Para el presidente del Banco de Bogotá, el reto no consiste únicamente en que las personas tengan cuentas, utilicen aplicaciones o realicen pagos digitales, sino en que el sistema financiero pueda llevar más recursos de crédito a quienes necesitan financiación para desarrollar sus actividades económicas.

Echeverry puso como ejemplo a los pequeños comerciantes y emprendedores.

“La meta de esto es la economía, es la persona que está vendiendo maní azucarado en una esquina en Barranquilla o en Bogotá. Esa es la meta”, afirmó.

“No estamos moviendo la aguja del crédito”

Echeverry reconoció que la banca tradicional todavía tiene trabajo pendiente para conseguir que el crédito tenga un mayor peso dentro de la economía.

“Y ahí estamos, sobre todo el lado activo, todavía quedándonos cortos. No estamos moviendo la aguja del crédito en la economía”, aseguró.

El ejecutivo sostuvo que las entidades financieras han aprendido de las empresas fintech en aspectos como la velocidad, la simplicidad y el uso de datos.

Según explicó, mientras los bancos han avanzado en la adopción de esas herramientas, las empresas tecnológicas financieras han mostrado mayor agilidad para desarrollar productos y servicios.

“Los bancos estamos aprendiendo y adaptándonos a esa velocidad”, dijo.

Echeverry incluso planteó que la competencia con las fintech puede acelerar la transformación del sistema financiero tradicional.

“Lo mejor que le puede pasar al Banco de Bogotá y a todos los bancos es que ustedes sean más ágiles, más veloces, estén metidos en la data con más intensidad”, manifestó durante el evento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.