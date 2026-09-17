El sistema de pagos y transferencias inmediatas Bre-B se consolida aceleradamente en el país, dejando atrás las expectativas. Así lo aseguró Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, en entrevista exclusiva con Pulzo.com, al señalar con contundencia que “Bre-B ya no es una esperanza, Bre-B ya es una realidad”.

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Durante el balance, el dirigente gremial reveló cifras clave sobre su adopción: “Tenemos más de 113 millones de llaves registradas, le estamos quitando las transacciones al efectivo; el 40 % de las transacciones de Bre-B se están haciendo entre 10 y 50.000 pesos, y hemos movilizado más de 1.250 millones de transacciones desde su lanzamiento”.

Pese al éxito inicial, Santos advirtió que se requiere un esfuerzo articulado y una estrategia agresiva para llevar la plataforma al siguiente nivel. En primer lugar, hizo un llamado directo al Ejecutivo: “El Estado tiene que ser el gran pagador de Bre-B, no debe haber un subsidio distribuido por un medio distinto a Bre-B, se deben recaudar impuestos a través de Bre-B”.

Asimismo, el presidente de Colombia Fintech subrayó que el gran salto corporativo dependerá de la vinculación del sector comercial, similar a lo ocurrido en Brasil: “La parte más importante, y eso lo probó ser igual en Brasil, para que Bre-B sea la gran maravilla que ya está probando ser, es hacerle casos de uso específicos a los clientes de comercios”, destacando la necesidad de jalonar pagos y facilitar créditos rápidos basados en historiales transaccionales seguros.

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Finalmente, Santos extendió una invitación enfática a la ciudadanía para abandonar el dinero físico: “Por favor, no hagan un pago en efectivo, ayúdennos a digitalizar la economía […] Cada pago que usted hace en efectivo se va a la informalidad financiera”. Con ello, recalcó que el uso constante de Bre-B construye un historial crediticio digital idóneo para acceder al sistema formal.

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