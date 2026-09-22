Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia cerró la jornada de este martes 22 de septiembre en $3.203, consolidando un avance del 0,13 % frente al cierre de la sesión anterior ($3.199).

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Con este resultado, la divisa completó su cuarta sesión consecutiva de ganancias en el mercado local, registrando un precio promedio de negociación de $3.209,05, un nivel máximo intradía de $3.218 y un mínimo de $3.193,80.

Durante la sesión se transaron US$1.180,15 millones en un total de 1.644 operaciones a través de la plataforma SET-FX.

(Vea también: Dólar en Colombia tomó vuelo y cerró en $ 3.162,55 luego de romper techo: jornada estuvo intensa)

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Desde la perspectiva técnica, la firma de análisis JP Tactical Trading evaluó el comportamiento del precio tras el cierre del mercado y destacó que la divisa respetó las zonas previstas: “El comportamiento del precio respetó por completo los niveles clave de nuestra estrategia. La divisa encontró resistencia cerca del techo del modelo y retrocedió sin confirmar una ruptura alcista”.

Y añadió: “Por ahora, mantenemos nuestra lectura y seguimos atentos a los próximos movimientos para evaluar si el dólar vuelve a intentar superar esta zona o profundiza el retroceso».

El mercado cambiario opera además a la espera de las intervenciones de varios miembros de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, cuyas declaraciones podrían entregar pistas adicionales sobre el ritmo de recortes en las tasas de interés internacionales durante los próximos meses.

Congreso de Colombia alista debate de Presupuesto 2027 y la ONU marca agenda internacional

En el ámbito nacional, la atención de los agentes económicos se concentra en el Congreso de la República, donde para las 6:00 p.m. de este martes fueron citadas las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.

El objetivo de la sesión es anunciar formalmente para votación el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 2027 por un monto total de $635 billones, trámite decisivo para definir la senda de gasto e ingresos de la Nación de cara a los próximos años.

(Lea también: Dólar hoy en Colombia reaccionó con subida a decisión que se tomó EE. UU. y que no pasaba desde 2023)

Las comisiones económicas del Congreso tienen plazo hasta este 25 de septiembre para aprobar el proyecto en sus primeros debates.

En el plano internacional, el foco de los operadores estuvo puesto en la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de la ONU.

Durante su discurso, Trump afirmó que debe tomar una “gran decisión” sobre si busca un acuerdo diplomático con Teherán o avanza hacia la confrontación militar directa, tras casi siete meses de conflicto en Medio Oriente. Estas declaraciones se dieron luego de que el mandatario calificara como «muy buena» una reunión de cerca de tres horas sostenida entre delegaciones de ambos países.

Paralelamente, reportes de prensa internacional señalaron que Irán habría planteado condiciones para reabrir en un plazo de siete días el estratégico Estrecho de Ormuz si Washington reduce la presión militar y levanta el bloqueo sobre sus puertos, lo que llevó a los precios internacionales del crudo a la baja, con el barril Brent cayendo un 1 % hasta rondar los US$99 y el WTI cotizándose cerca de los US$95.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.