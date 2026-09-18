Por: VALORA ANALITIK

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El mercado cambiario local inicia la última sesión de la semana con un sesgo comprador. Tras haber cerrado ayer con un fuerte repunte en $3.162,55, el dólar abrió la jornada de hoy en $3.170 (una variación positiva de +0,24 %), ubicándose en la zona de techo delimitada por los analistas y registrando cifras que no se veían desde el inicio del mes.

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JP Tactical Trading destacó que el índice global DXY se ubica sobre los 100 puntos, manteniendo su tendencia alcista intacta. No obstante, para los analistas, este sigue operando dentro de una figura de consolidación lateral, ya que no ha logrado romper con decisión los niveles de techo establecidos.

(Vea también: Dólar hoy en Colombia frenó caída y volvió a subir: cerró sobre $3.100 y explican por qué)

Crudo borra ganancias semanales ante alivio en la oferta

Los precios internacionales del petróleo profundizan su corrección y eliminan los saldos positivos de la semana. El Brent cae un 2,1 % hasta los US$102,62 por barril mientras el WTI retrocede un 1,8 % hasta los US$100,10 por barril.

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Este descenso responde a la combinación de menores tensiones físicas en las rutas y a la diplomacia internacional: informes sobre la capacidad de Arabia Saudí para restablecer en cuestión de días su oleoducto Este-Oeste y el incremento de envíos de crudo hacia Asia a través de puertos en Omán han calmado a las mesas de energía.

Adicionalmente, la presión diplomática de China (con llamados del canciller Wang Yi a la moderación y a la reapertura de Ormuz) alimenta las expectativas de que las interrupciones de suministro comiencen a remitir.

Noticias locales: Actividad económica de julio

El mercado mantiene la atención puesta en la publicación que realizará el DANE este viernes sobre el comportamiento de la actividad económica correspondiente a julio de 2026.

(Lea también: Dólar en Colombia arrancó semana con fuerte subida y se puso arriba de $ 3.100; ¿por qué?)

Cabe recordar que en junio el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró un crecimiento anual de 3,5 %, cifra que genera interrogantes entre los analistas sobre la sostenibilidad de dicho ritmo de expansión de cara a la segunda mitad del año.

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