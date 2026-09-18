Por: VALORA ANALITIK

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Luego de que la inflación en Colombia repuntara al 6,24 % en agosto y superara las expectativas de los analistas locales, las proyecciones se centran ahora en el comportamiento del indicador al cierre de este año.

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Un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana muestra que el IPC mensual habría sido del 0,32 % en septiembre, mientras que la variación anual se mantendría prácticamente estable en el 6,25 %.

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El resultado de la inflación en Colombia estaría explicado, principalmente, por los alimentos y los servicios, efecto parcialmente compensado por la moderación de la inflación de los energéticos dentro del grupo de regulados.

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Por el lado de los servicios, “estimamos una inflación mensual del 0,32 %, inferior al 0,36 % registrado un año atrás, impulsada principalmente por los arriendos, las comidas fuera del hogar y los servicios de educación. Con ello, la inflación anual se desaceleraría del 7,17 % al 7,12 %”.

Lo otro que le quita presión a la inflación en Colombia

En el caso de los bienes, se registraría una inflación mensual del 0,35 %, frente al 0,31 % de un año atrás, impulsada por los aumentos en los productos farmacéuticos, los artículos de limpieza y las bebidas alcohólicas.

“No obstante, la apreciación acumulada del peso continuaría moderando los precios de los vehículos, los electrodomésticos y los celulares. Así, la inflación anual aumentaría ligeramente del 3,29 % al 3,33 %”, añade el reporte.

Finalmente, para los regulados se prevé una variación mensual del 0,22 %, inferior al 0,37 % registrado un año atrás, explicada principalmente por el aumento de las tarifas de agua y educación pública, efecto parcialmente compensado por las menores tarifas de electricidad y gas.

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“Con ello, la inflación anual se desaceleraría del 6,77 % al 6,61 %, interrumpiendo una tendencia de aceleración que se mantuvo durante siete meses consecutivos”, concluye el análisis.

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